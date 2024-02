Cancer de Charles III : ce que l’on sait sur ses médecins

Ce lundi 5 février, Buckingham Palace a annoncé que le roi Charles III était atteint d’un cancer. Afin de le soigner au mieux, son équipe médicale comprend deux des meilleurs médecins du pays.

La nouvelle a bouleversé le Royaume-Uni. Une semaine après s’être fait opérer de la prostate, les médecins ont détecté un cancer chez le roi Charles III, qui a été officiellement révélé par Buckingham Palace ce lundi.

Si, pour l’heure, la nature du cancer du roi demeure inconnue, son équipe médicale s’active d’ores et déjà pour lui fournir le meilleur traitement possible. En effet, Charles III est pris en charge par les meilleurs médecins du pays. Il s’agit, entre autres, des docteurs Michael Dixon et Ranan Dasgupt, comme l’a rapporté le média britannique Sky News.

Une équipe médicale triée sur le volet

Le roi Charles III dispose de sa propre équipe médicale, composée de médecins particulièrement compétents. La Maison Médicale Royale est disponible quelle que soit l'heure, et est donc dirigée par Michael Dixon et Ranan Dasgupt.

Pour sa part, le Dr Dixon, âgé de 71 ans, est un médecin généraliste et également président du Collège de médecine et de santé intégrée. Il a aussi été président de la Health Creation Alliance (anciennement appelée NHS Alliance), un système de santé publique britannique. Il a, par ailleurs, déjà été récompensé de l’Ordre de l’Empire Britannique pour ses services autour des soins de santé primaires.

Malgré ses travaux remarquables, la nomination de Michael Nixon au sein de la Maison Médicale Royale, depuis le mois de mars 2023, est assez controversée. Notamment en raison de son plaidoyer en faveur de l'homéopathie et d'autres médecines alternatives, que le roi Charles affectionne également. En effet, au Royaume-Uni, les remèdes homéopathiques ne sont plus disponibles sur ordonnance depuis 2017. La NHS avait soutenu qu'aucune preuve claire ou solide n'appuyait leur utilisation.

Pour tenter d'apaiser les tensions, Buckingham Palace avait relayé un communiqué indiquant que «le Dr Nixon ne croit pas que l’homéopathie puisse guérir le cancer», et que sa position était que «les thérapies complémentaires peuvent accompagner les traitements conventionnels, à condition qu’elles soient sûres, appropriées et fondées sur des preuves».

Un spécialiste de la prostate

Le Dr Ranan Dasgupt a pareillement été nommé au sein de l’équipe médicale en mars dernier. Celui-ci s’intéresse aux traitements complets de l’hypertrophie de la prostate, ainsi qu’à la gestion et à la prévention des calculs rénaux, aux affections mictionnelles neuropathiques (liées à un dysfonctionnement des nerfs qui contrôlent la vessie) et enfin aux tumeurs malignes urothéliales (des tumeurs cancéreuses au niveau des reins et de l’urètre).

Le Dr Dasgupt a plusieurs cordes à son arc. Il est notamment président mondial du Conseil de recherche de la Société Internationale d'Urologie, et membre du conseil d'administration du SIU, comme l’a expliqué le site de la London Clinic.

Il a également été nommé chirurgien urologue consultant à l’Imperial College HealthCare, il y a maintenant quinze ans, et a été chercheur principal local pour deux grands essais cliniques nationaux sur les calculs urinaires, sur lesquels il a ensuite publié des articles fondateurs sur leur traitement, ainsi que sur celui de la prostate.