Etats-Unis : la mère d'un jeune tueur de masse reconnue coupable d'homicide involontaire par «négligence»

Ce mardi 6 février, la mère d'un adolescent responsable d'une tuerie de masse aux Etats-Unis a été reconnue coupable d'homicide involontaire. La justice a estimé que Jennifer Crumbley aurait pu éviter la tragédie.

Ethan Crumbley avait 15 ans en 2021 lorsqu'il a tué quatre élèves de son lycée avec l'arme que lui avait offert ses parents. Ce mardi 6 février, sa mère a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour avoir manqué à son «devoir de vigilance élémentaire». Aux Etats-Unis, les procédures de ce genre se multiplient.

En effet, face au nombre de morts par armes à feu impliquant des mineurs, la pression monte dans le pays pour punir les parents qui permettent l'accès à ces armes. Le prononcé de la peine de Jennifer Crumbley, 45 ans, a été fixé au 9 avril et son mari, James Crumbley, 47 ans, doit être jugé pour les mêmes raisons en mars. Tous deux encourent une peine maximale de 15 ans de prison.

Les 12 jurés du tribunal de Pontiac, dans le Michigan, ont en tout cas estimé que la mère de famille avait manqué à son devoir légal de contrôler les actes de son enfant, et qu'une initiative de sa part aurait pu éviter la tuerie.

Selon la procureure du comté d'Oakland, Karen McDonald, «elle aurait pu fouiller son sac à dos, elle aurait pu demander à son fils où était le pistolet. Elle aurait pu mettre les munitions sous clé, elle aurait pu bloquer le pistolet. Elle aurait pu dire à l'école qu'ils venaient de lui offrir un pistolet. Elle aurait pu leur parler de la crise traversée précédemment par son fils et de son appel à l'aide».

Le jour du drame, les parents d'Ethan Crumbley avaient été convoqués au lycée car les enseignants avaient découvert sur le bureau de l'adolescent un dessin jugé «alarmant». L'équipe pédagogique leur avaient conseillé de faire suivre le jeune homme psychologiquement, mais le couple était reparti sans emmener Ethan.

Ce dernier a tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans, mais aussi blessé six autres élèves et un enseignant. En octobre 2022, il a plaidé coupable d'avoir apporté le pistolet chargé de cinquante balles au lycée et d'avoir ouvert le feu sur ses camarades. Il a été jugé comme un adulte et condamné à perpétuité sans possibilité de libération anticipée.

Lors de son témoignage à la barre, la mère de l'adolescent a expliqué que son mari avait offert à son fils l'arme du crime, un Sig Sauer calibre 9mm, quelques jours seulement avant la tuerie, en tant que cadeau de Noël anticipé. Elle avait elle-même, dès le lendemain, emmené Ethan à un stand de tir.

Un cas jugé inédit

«En tant que parent vous passez votre vie à protéger votre enfant du danger. Vous n'imaginez jamais devoir l'empêcher de faire du mal à quelqu'un d'autre», a-t-elle tenté de justifier devant les jurés.

L'avocate de Jennifer Crumbley, Shannon Smith, a invoqué le caractère «imprévisible» de la tragédie et a jugé cette procédure «très dangereuse». «Tous les parents peuvent-ils être responsables de tout ce que font leurs enfants ?», a-t-elle questionné.

Selon Time Magazine, le cas de Jennifer et James Crumbley est considéré comme inédit puisqu'ils sont «les premiers parents aux Etats-Unis à être inculpés dans une fusillade de masse en milieu scolaire commise par leur enfant».

Mais les poursuites visant les parents sont de plus en plus fréquentes aux Etats-Unis : en décembre, la mère d'un élève de six ans qui avait grièvement blessé par balle sa professeure d'école a notamment été condamnée à deux ans de prison pour négligence parentale par la justice de l'Etat de Virginie.

Le mois précédent, le père d'un homme accusé d'avoir ouvert le feu en 2022 lors des célébrations de la fête nationale américaine près de Chicago, faisant sept morts, avait plaidé coupable pour comportement irresponsable, pour l'avoir aidé à acheter l'arme utilisée lors de la tuerie.