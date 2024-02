Israël-Hamas : Antony Blinken à la rencontre des dirigeants israéliens pour négocier un nouvel accord de trêve

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, chef de la diplomatie des États-Unis, est en visite en Israël ce mercredi pour participer aux négociations pour un nouvel accord de trêve avec le Hamas, incluant la libération d'otages.

Quatre mois après les attaques sanglantes du 7 octobre en Israël, les États-Unis restent mobilisés pour négocier une sortie du conflit. Ce mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est en visite en Israël pour rencontrer les dirigeants du pays et participer aux négociations pour un nouvel accord de trêve avec le Hamas.

Le secrétaire d'État américain a entamé depuis quelques jours sa cinquième tournée diplomatique au Moyen-Orient depuis le début du conflit, et a rencontré mardi les dirigeants du Qatar et de l’Égypte, médiateurs entre le Hamas et Israël.

Les hauts responsables israéliens et américains vont ainsi pouvoir examiner ensemble la réponse du groupe terroriste à un projet de trêve, incluant la libération d’otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Ce projet d’accord prévoit notamment une trêve dans les secteurs de Rafah et Khan, au sud du territoire palestinien, où les représentants du Hamas ont fait état d’au moins 107 morts en vingt-quatre heures, sous les bombes israéliennes.

«Nous avons reçu une réponse du Hamas concernant le cadre général de l'accord sur les otages. Cette réponse contient quelques commentaires, mais elle est globalement positive», a notamment annoncé le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, ce mardi.

Des otages contre des prisonniers palestiniens

«Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous continuons à croire qu'un accord est possible et même essentiel, et nous continuerons à travailler sans relâche pour y parvenir», a déclaré de son côté Antony Blinken.

Cet accord devrait prévoir une trêve de six semaines dans la bande de Gaza, et la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens par Israël, en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas. La trêve devrait également permettre l’acheminement de davantage d’aide humanitaire à Gaza. Selon Reuters, d’autres phases devraient ensuite suivre, permettant notamment la libération des soldats israéliens et le rapatriement des dépouilles des victimes jusqu’en Israël.

Si le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que la guerre ne prendrait fin qu’après avoir «éradiquer» le Hamas, de plus en plus de voix s’élèvent en Israël pour renforcer les efforts dans la libération des otages, ce qui implique des négociations avec le groupe terroriste.

Selon le décompte des autorités israéliennes, 132 otages sont toujours retenus par le Hamas, après la libération de 110 personnes lors de la trêve négociée en novembre dernier. Parmi les otages restants, 29 sont présumés morts.