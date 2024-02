Voici la photo qui remporte le prix du public du Wildlife Photographer of the Year 2023

Nima Sarikhani a été désigné lauréat du prix du public du Wildlife Photographer of the Year 2023. Le Britannique a été récompensé pour sa magnifique photo d'un ours polaire, endormi sur un iceberg flottant sur l'océan Arctique.

Le prix du public 2023 du Wildlife Photographer of the Year (WPY) a été décerné le 7 février à Nima Sarikhani pour «Ice Bed», une photo onirique et étonnante d'un jeune ours polaire en train de s'endormir sur un lit de glace, dérivant au large de l'archipel norvégien du Svalbard.

Parmi les 25 images finalistes sélectionnées par le Muséum d'histoire naturelle de Londres et le jury du concours, la photo lauréate de Nima Sarikhani est arrivée en tête du vote du public. Cette année encore, une participation record a été enregistrée par les organisateurs, avec plus de 75.000 votes par internet émanant d'amoureux de photographie et de nature du monde entier.

Cette récompense est l'unique distinction à ne pas être attribuée par le jury international de ce prestigieux concours photographique de nature, organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Natural History Museum). Le photographe amateur britannique complète et clôt ainsi le palmarès 2023 du WPY, dévoilé en octobre dernier.

«Je suis très honoré d'avoir remporté cette année le prix du public du plus prestigieux concours de photographie animalière. Ma photographie suscite de vives et fortes émotions chez ceux qui l'observe. Alors que le changement climatique est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, j'espère que mon image inspire également de l'espoir car il est encore temps de réparer les dégâts que nous avons causés», a confié le Britannique.

«L'époustouflante et poignante image de Nima nous permet de saisir la beauté et la fragilité de notre planète. Sa photo qui suscite la réflexion, est un rappel brutal de l'importance de la protection de l'environnement. C'est un rappel brutal du lien vital entre un animal et son habitat. Cette image peut servir de représentation visuelle des effets néfastes du réchauffement climatique et de la perte d'habitat», a déclaré Douglas Gurr, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Londres.

«Ice Bed» ©Nima SARIKHANI/Wildlife Photographer of the Year

«Après avoir passé trois jours à chercher désespérément des ours polaires dans un épais brouillard à l'extrême nord de l'archipel norvégien du Svalbard, le navire d'expédition à bord duquel je me trouvais a décidé de changer de cap pour faire demi-tour et se diriger vers le sud-est, où il y avait encore de la glace de mer. C'est là que nous avons rencontré un jeune mâle et un autre plus âgé», a raconté le Britannique à propos de son cliché. «Nous avons observé les deux ursidés pendant les huit heures qui ont suivi. Juste avant minuit, le jeune ours polaire a grimpé sur un petit iceberg et, à l'aide de ses puissantes pattes, l'a griffé pour s'y tailler un lit avant de s'endormir. C'est à ce moment-là que je l'ai photographié», a-t-il ajouté.

quatre autres photos distinguées

Outre le lauréat du prix du public du photographe animalier de l'année 2023, les organisateurs de la compétition ont dévoilé les quatre images «hautement recommandées», à avoir été plébiscitées par le vote des internautes.

«The Happy Turtle» ©Tzahi FINKELSTEIN/Wildlife Photographer of the Year «Starling Murmuration» ©Daniel DENCESCU/Wildlife Photographer of the Year «Shared Parenting» ©Mark BOYD/Wildlife Photographer of the Year «Aurora Jellies» ©Audun RIKARDSEN/Wildlife Photographer of the Year

A noter que les photos lauréates sont à retrouver dans l'ouvrage «Wildlife Photographer of the Year 2023, les plus belles photos de nature», éd. Biotope, 34€, en librairie.