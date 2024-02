Eruption volcanique en Islande : 28.000 foyers toujours sans eau chaude ni chauffage par -7°C

Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d’eau chaude et de chauffage dans le sud-ouest de l’Islande, après l’éruption volcanique qui s’est produite jeudi.

Ni eau chaude ni chauffage par -7°C. Près de 28.000 sont toujours privés d’eau chaude et de chauffage dans le sud-ouest de l’Islande, zone touchée par une éruption volcanique jeudi dernier. Cette éruption a provoqué une rupture de canalisation, suspendant ainsi l’approvisionnement de nombreux foyers.

Dans un premier temps, l'approvisionnement avait été rétali dans la soirée de vendredi grâce aux efforts de réparation. Cela n'a pas suffi, puisqu'«un tuyau de dérivation s’est brisé» dans la nuit a précisé la Protection civile dans un communiqué.

«Le tuyau a été endommagé par la coulée de la vie jeudi matin, et tard vendredi soir il semble s’être finalement rompu lorsque le pompage de l’eau s’est accru» a détaillé cette même source. Pour l’instant il est «impossible d’y entreprendre des réparations» a continué le communiqué, puisque la canalisation se trouve au milieu de la coulée de la coulée de la vie «dans la partie où elle est plus épaisse».

L'éruption officiellement terminée

Les autorités nationales ont donc prévenu que le rétablissement de l’eau chaude devrait prendre «plusieurs jours», même si l’éruption est désormais officiellement terminée, selon l’Office météorologique islandais (IMO).

Parmi les 28.000 foyers impactés par cette rupture généralisée, de nombreux habitants se sont rués dans les magasins afin d’acheter des petits radiateurs électriques d’appoint. En conséquence, de nombreuses coupures d’électricité partielles ont été constatées hier soir dans plusieurs villes de l’île, puisque le système de distribution électrique n’est pas conçu pour le chauffage des maisons.

Les autorités ont demandé aux habitants d’utiliser ces appareils «avec parcimonie» et seulement en cas de besoin. Les températures de la région descendent jusqu’à -7° C la nuit et restent autour de -3° C en journée.