Maroc : au moins 5 morts dans un effondrement dans la médina de Fès

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort le 10 février dans l’effondrement d’une maison située au cœur de la médina de Fès au Maroc.

Un accident dramatique. Ce samedi 10 février, au moins cinq personnes sont mortes dans l'effondrement d'une maison de la médina (vieille ville) de Fès, au Maroc, a-t-on appris ce dimanche de sources locales.

Le bâtiment de trois étages, de construction ancienne, s'est partiellement effondré samedi en fin de journée après de fortes pluies, d'après ces sources, qui ont précisé que trois hommes et deux femmes avaient péri dans l'accident.

La maison, située dans ce quartier classé au patrimoine mondial de l'Unesco, n'était toutefois «pas considérée comme menaçant, ruine ou représentant un danger pour les habitants et le voisinage», a indiqué le site d'informations Le360, spécialisé dans les actualités marocaines.

Très fréquentée par les touristes, la médina de Fès, ville située à 180 km à l'est de Rabat, est l'une des plus anciennes et des plus étendues (280 hectares) au monde, et elle est considérée comme l'une des mieux conservées du monde arabo-musulman. Cependant, d'autres bâtiments délabrés s'y sont déjà effondrés dans le passé.