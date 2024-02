Etats-Unis : un taxi autonome de Google vandalisé incendié en pleine rue à San Francisco (vidéo)

Un acte de vandalisme rarissime contre une voiture autonome. Un taxi autonome Waymo, du groupe Alphabet - la maison mère de Google -, a été vandalisé et totalement incendié par plusieurs personnes samedi soir à San Francisco (Californie), sans faire de blessé, alors qu'il circulait dans la ville sans aucun passager à son bord.

D’après les faits rapportés par un porte-parole de la société, «un véhicule Waymo entièrement autonome traversait San Francisco lorsqu'une foule a encerclé et vandalisé le véhicule, brisant la vitre et lançant un feu d'artifice à l'intérieur, ce qui a mis le feu au véhicule».

Ce dernier a également ajouté que le véhicule ne transportait aucun passager et aucun blessé n'a été signalé. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables locaux de la sécurité pour répondre à la situation».

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de l’incident circulent et montrent la Jaguar blanche à l’arrêt sur la voie publique avant d’être attaquée par des personnes vêtues de noir et cassant les vitres du véhicule.

D'autres vidéos montrent ensuite la voiture taguée, vitres cassées, des feux d'artifice explosant à l'intérieur, puis en feu avec un impressionnant panache de fumée qui s'en dégage. Une fois l'incendie éteint, le taxi autonome apparaît très largement détruit.

A video posted on social media showed a crowd vandalizing a Waymo robotaxi in San Francisco before setting it on fire, highlighting growing hostility toward self-driving cars https://t.co/5s5DI8hA8L pic.twitter.com/hHif0U4ARe

