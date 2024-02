Israël-Hamas : combien d’otages sont encore aux mains du groupe terroriste ?

Deux nouveaux otages israéliens détenus par le Hamas ont été libérés dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, plus d’une centaine de captifs ont été libérés des griffes du groupe terroriste depuis le mois de novembre.

Un soulagement pour leurs familles. Deux nouveaux otages israéliens du Hamas ont été libérés dans la nuit de dimanche à lundi, lors d'une opération commando de l'armée israélienne. Ils étaient tous les deux détenus à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, devenue la cible des bombardements israéliens depuis plusieurs jours.

Sur les 253 otages enlevés le 7 octobre dernier, lors de l’attaque du Hamas en Israël, 105 ont été libérés lors d’une trêve d’une semaine au mois de novembre dernier, cinq avaient été libérés en amont de cette trêve, et deux nouveaux ont été libérés ce lundi. Parmi ces otages, 33 mineurs, 49 femmes et 30 hommes adultes ont été relâchés. Israël est également parvenu à rapatrier 11 corps.

Selon le décompte des autorités israéliennes, 130 personnes sont donc toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza, parmi lesquelles 29 personnes sont présumées mortes. Parmi les corps, 18 auraient été tués dans l’attaque du 7 octobre, et leurs dépouilles emmenées en territoire palestiniens par les membres du Hamas.

Des femmes et des soldats toujours dÉtenus

Parmi les 101 otages présumés vivants, 91 sont des Israéliens ou binationaux possédant la nationalité israélienne, et 10 sont des étrangers (huit Thaïlandais, un Népalais et le Franco-Mexicain Orion Hernandez Radoux). Plusieurs femmes seraient toujours détenues à Gaza, ainsi que des otages du festival Tribe of Nova, et des soldats israéliens.

En plus des otages, un Israélien est toujours porté disparu selon les autorités. Il s'agit donc soit d'un otage, soit d'une personne morte dont le corps n'a pas été identifié. Par ailleurs, selon CNN, quatre otages qui ont été enlevés avant les attaques du 7 octobre seraient également toujours retenus par le Hamas.