Un théâtre londonien «désolé» après qu'un spectateur juif a été chassé d'une salle de spectacle

Un homme de confession juive a été chassé, samedi dernier à Londres, d’un théâtre à la fin d’un spectacle après avoir refusé de se lever alors qu’un drapeau palestinien était brandi. La direction du Soho Theatre, lieu de l’incident, a présenté ses excuses.

Une triste scène s’est jouée dans un théâtre de Londres. Lors d’une représentation du comédien Paul Currie, qui s’est produit samedi dernier au Soho Theatre, un spectateur de confession juive a été forcé de quitter la salle. Ce dernier aurait refusé de se lever alors qu’un drapeau palestinien a été brandi.

Comme le raconte Campaign Against Antisemitism (CAA), une organisation non gouvernementale britannique, six personnes, au total, ont quitté la salle lors de cet incident : l’homme israélien en question, sa compagne ainsi que quatre autres personnes de confession juive.

«Désolé et attristé»

La scène serait survenue à la fin du spectacle lorsque la salle avait été encouragée à se lever pour les drapeaux ukrainien et palestinien, explique à l’organisation un des spectateurs concernés. À ce moment, l’Israélien est alors questionné sur son choix de ne pas se lever avant que le comédien lui «crie dessus» en lui demandant de quitter la salle, tandis que d’autres hurlaient «sortez» ou «Palestine libre», toujours selon le récit rapporté par CAA.

Se disant «désolé et attristé», le théâtre a assuré qu'il prenait l'incident «très au sérieux» et cherchait à établir ce qui s'était passé «de la manière la plus approfondie, la plus sensible et la plus rapide que possible». «Ce qu'ont connu les membres du public de confession juive est atroce», a dénoncé un porte-parole de CAA. «Chasser des juifs de théâtres rappelle les jours les plus sombres de l'Humanité et ne doit pas avoir sa place en plein centre de Londres en 2024», a-t-il rappelé.

Des actes antisémites en hausse

Ces incidents antisémites sont malheureusement en augmentation dans de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, depuis les attaques du Hamas contre Israël survenues le 7 octobre dernier.

Selon CAA, 80% des Britanniques juifs ont le sentiment que les événements récents ont donné lieu à une hostilité croissante envers les juifs.