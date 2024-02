Etats-Unis : les images impressionnantes de la tempête de neige qui balaie le nord-est du pays

La ville de New York pourrait connaître sa plus grosse tempête hivernale depuis deux ans, alors que de fortes chutes de neige recouvrent actuellement le nord-est des États-Unis.

De l’est de la Pennsylvanie au Massachusetts, aux États-Unis, une puissante tempête hivernale sévit ce mardi 13 février. À 15 heures (heure locale), 46 millions d’Américains du nord-est du pays étaient placés en alerte hivernale à cause des chutes de neige.

Les plus fortes chutes de neige étaient attendues dans la matinée, entre 8 heures et 11 heures (heures locales). Le site de prévisions météorologiques AccuWeather s'est rangé derrière le hashtag #winterstorm pour partager les images impressionnantes de la tempête dans la ville de New York.

Snowy scenes from Central Park today as a winter storm blankets New York City.

Eric Adams, le maire de la ville de New York, a déclaré sur X que les écoles passaient «à l’enseignement à distance» ce mardi 13 février. Les tribunaux et les administrations publiques ont également été fermés.

Dès l’aube, des chutes de neige de 2 à 5 cm par heure ont été signalées dans certaines zones de l’agglomération de New York, selon le service météorologique national de la ville (NWS). «10 à 20 cm de neige avec des rafales de vent de 65 km/h sont attendus» dans la journée, a estimé NWS.

Le journaliste météorologique américain, Bill Wadel, a partagé sur X des images de «problèmes de circulation [...] en Pennsylvanie, alors que la neige continue de s'accumuler», révélant qu'«au moins 15 cm de neige» étaient déjà tombés à 11 heures du matin (heure locale).

There are traffic problems all over the Lehigh Valley of #Pennsylvania as this heavy, wet #snow continues to pile up.





We're seeing at least 6" here in Wind Gap.





Route 33 NB between Easton and the Poconos is blocked, reports of a jackknifed tractor-trailer.

À 13 heures (heure locale), près de 1.500 vols vers et depuis New York ont été annulés, dont près de la moitié de ceux de l’aéroport LaGuardia, plus d’un quart des vols à Newark, l'aéroport du New Jersey situé en banlieue new-yorkaise, tout comme 20% du trafic de JFK, le plus grand et le plus fréquenté des aéroports de la ville, selon le site Flight Aware.

la Tempête bouleverse les élections spéciales

Ce mardi, les élections spéciales de la 3e circonscription du Congrès de New York étaient organisées à Long Island pour remplacer l’ancien représentant républicain George Santos. Mais la tempête de neige a provoqué des craintes en ce qui concerne le taux de participation électorale.

Les deux candidats en lice, l’ancien député démocrate Tom Suozzi et la républicaine Mazi Pilip, ont exhorté les électeurs à ne pas laisser la tempête les décourager de voter.

«Il y a trop d’enjeux dans cette élection pour rester à la maison. L’équipe Mazi offre des transports gratuits vers les bureaux de vote», publiait sur X Mazi Pilip ce mardi 13 février.

There's too much at stake in this election to stay home. Team Mazi is offering free rides to voting locations.

Les équipes des deux prétendants ont indiqué qu’elles fournissaient des chauffeurs aux électeurs qui souhaitaient se rendre aux urnes, malgré la tempête de neige.