Pays-Bas : PETA veut interdire les représentations d'animaux sur les manèges

L’association de défense des droits des animaux PETA a demandé l’interdiction des représentations animales dans les carrousels et manèges, notamment aux Pays-Bas.

Les enfants les adorent, mais il se pourrait qu’ils soient en voie de disparition. Les carrousels existent depuis la fin du 19e siècle et font rêver les petits du monde entier, avec des représentations de chevaux et autres animaux. Un concept qui est loin de plaire à l’association People for the Ethnical Treatment of Animals (PETA), qui souhaite interdire leur représentation sur ces manèges.

Selon l’organisation, cela donnerait une image positive de l’exploitation d’animaux aux enfants, montrant ainsi qu’il est «normal d’utiliser les animaux uniquement pour notre plaisir», a-t-elle indiqué.

En conséquence, PETA a demandé au plus grand parc à thème des Pays-Bas, Efteling, de cesser d’utiliser des figures d’animaux dans ses manèges. De même pour le plus vieux carrousel du pays, où seize chevaux, deux traîneaux, une poule et un lion y sont représentés depuis 1865.

PETA, une organisation engagée

Il ne s’agit pas là de la première action du genre de la part de PETA. Cette association américaine est très connue pour ses prises de positions en faveur du bien-être animal, son objectif est majoritairement de sensibiliser le public à cette problématique, à commencer par les enfants.

PETA a donc lancé un appel direct à l’ensemble des fabricants de manèges. La demande est simple, remplacer les animaux par de nouvelles conceptions qui ne laisseraient pas passer un message d’exploitation. Cependant, pour l’heure, aucune réponse n’a été rendue publique. L’organisation aurait notamment soumis l’idée d’utiliser «des voitures, des avions, des vaisseaux spatiaux» ou encore «des arcs-en-ciel ou des balais», en remplacement, comme l’a rapporté le quotidien néerlandais, AD.

Le président de l’association néerlandaise des forains, Atze J. Lubach-Koers, a, par ailleurs, déclaré qu’aucun adulte «sensé ne pense que cela est nécessaire», ajoutant par ailleurs, «peut-être devrions-nous dire à PETA que ces chevaux ne sont pas vivants».