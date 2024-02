«Train du Tsar» : plus de 2000 wagons, transport de bunkers, canons… Ce que l’on sait sur cette nouvelle ligne de défense russe

Une ligne de défense nommée «train du Tsar» et érigée par l’armée russe est composée de milliers de wagons de marchandise qui s’étendent sur des dizaines de kilomètres au sud de la région ukrainienne du Donbass.

Les forces russes ont construit une barrière de 30 km de long composée de plus de 2.100 wagons de train. La structure, nommée «train du Tsar», a été repérée par le média ukrainien DeepState dimanche 11 février grâce à des images satellites comparées entre le mois de mai 2023 et février 2024. Elle s’étend le long d’un embranchement situé à quelques kilomètres de la ligne de front actuelle.

L’aménagement de ce «mille-pattes de wagons» a débuté en juillet 2023, grâce au matériel roulant volé dans les territoires temporairement occupés par l’armée russe. Bâtie le long d’un embranchement allant de la gare d’Olenivka à Volnovakha, deux communes situées entre Donetsk et Marioupol, cette barrière aurait l’objectif de mettre en péril la ligne défensive des forces de défense ukrainiennes.

Russians have created a 30-km long "tsar-train" consisting of over 2100 freight cars.





It stretches on a raliway branch from Olenivka to Volnovakha and was built from a stolen rolling stock between July 2023 and February 2024. pic.twitter.com/Bets749Eds

