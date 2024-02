États-Unis : près de 20 % des Américains pensent que Taylor Swift fait partie d'une organisation secrète pour faire réélire Joe Biden

Selon un sondage réalisé par l'université Monmouth, près d’un Américain sur cinq pense que Taylor Swift fait partie d’une organisation secrète en lien avec Joe Biden. Le Super Bowl aurait joué un rôle dans cette théorie.

Le Super Bowl 2024, grande-messe du football américain, était-il un événement politique ou sportif ? À en croire les supporters de Donald Trump, la finale du championnat, remportée par les Kansas City Chiefs dimanche dernier, aurait été truquée. Cette victoire aurait fait les affaires du président américain Joe Biden avant la présidentielle prévue en novembre prochain. Et beaucoup pointent du doigt la chanteuse Taylor Swift, en couple avec Travis Kelce, joueur star des Kansas City Chiefs.

Face à ces allégations, l'université Monmouth, dans le New Jersey aux Etats-Unis, s’est intéressée au sujet en interrogeant un panel de 902 adultes américains au cours de la semaine écoulée. Et, selon ce sondage, près d'un Américain sur cinq pense que la chanteuse pop Taylor Swift fait partie d'une opération secrète du gouvernement visant à aider Joe Biden à remporter l'élection présidentielle, peut-on lire sur Bloomberg.

Pour comprendre cette tendance, il faut remonter en 2020 lorsque la chanteuse avait décidé d’apporter son soutien à Joe Biden en s’en prenant directement à Donald Trump. La star mondiale était jusqu’alors toujours restée à l’écart de la politique. Ce jour-là, Taylor Swift avait apporté son premier soutien au président américain. Et pour la presse outre-Atlantique, la chanteuse a réitéré son soutien le 29 janvier dernier, lors de la demi-finale du championnat de football américain. Après la victoire des Chiefs, la chanteuse a rejoint Travis Kelce sur le terrain pour le féliciter. La photo du baiser, qui a fait le tour du monde, a rapidement pris une tournure politique.

Beaucoup de partisans de Donald Trump voient en cette relation une mascarade et un coup monté pour permettre à Joe Biden d’être réélu en novembre prochain. Mais alors quel rôle peut jouer le N°87 des Chiefs Travis Kelce ? Ce dernier a été acteur dans une publicité pour le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. Un choix qui a dû fortement déplaire aux conservateurs.

La relation des deux stars dérange donc dans le camp Trump. Beaucoup sont persuadés que le Super Bowl était truqué et que Taylor Swift allait annoncer son soutien à Joe Biden. «Je me demande qui va gagner le Super Bowl le mois prochain. Et je me demande si une annonce majeure de soutien à un candidat à la présidence, venant d’un couple artificiellement monté en épingle, ne se prépare pas pour cet automne», avait ironisé sur X (ex-Twitter) le républicain Vivek Ramaswamy, candidat à la Maison Blanche avant de se rallier à Donald Trump.

I wonder who’s going to win the Super Bowl next month. And I wonder if there’s a major presidential endorsement coming from an artificially culturally propped-up couple this fall. Just some wild speculation over here, let’s see how it ages over the next 8 months.

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 29, 2024