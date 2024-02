Fusillade aux Etats-Unis : un mort et neuf blessés après des tirs à Kansas City lors de la parade du Super Bowl

Une fusillade a éclaté à Kansas City, aux États-Unis, ce mercredi 14 février, lors de la parade célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, a rapporté la police de cette ville de Missouri. Une personne est morte et neuf autres ont été blessées.

Ce mercredi 14 février, une fusillade a éclaté à la fin de la parade des Chiefs de Kansas City (vainqueurs du Super Bowl), ville du Missouri située dans le centre des Etats-Unis, a fait savoir la police américaine. Une personne est morte à la suite de cette attaque et neuf autres ont été blessées, selon un bilan provisoire communiqué par les services de secours.

Trois des blessés sont dans un état critique et cinq autres dans un état grave, a précisé un porte-parole des pompiers.

«Des coups de feu ont été tirés autour de (la gare de) Union Station. Merci de quitter la zone», avaient indiqué quelques minutes plus tôt les forces de l’ordre sur le réseau social X.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

