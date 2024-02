Otan : voici les 6 pays qualifiés de «mauvais payeurs» par Donald Trump

Donald Trump a menacé de ne plus protéger les pays membres de l’OTAN face à la Russie, s’ils ne respectent pas leurs engagements financiers. Certains d’entre eux, considérés comme des «mauvais payeurs», sont directement pointés du doigt.

Donald Trump frappe fort dans sa course à la présidentielle américaine. Ce samedi 10 février, au cours d’un meeting à Conway, en Caroline du Sud, l’ancien président a fait part de certaines décisions autour de l’OTAN, qu’il envisage d’appliquer en cas de réélection.

Il refuse, entre autres, d’assurer la protection des pays membres de l’OTAN qui ne contribuent pas suffisamment au budget de l’Alliance. Une menace qui a fortement fait réagir la diplomatie européenne, qui s’est empressée de dénoncer une «alliance à la carte» et qui a été qualifiée «d’affligeante et dangereuse» par Joe Biden.

Un financement selon la règle des 2 %

L’OTAN est financée par des contributions directes et indirectes de ses pays membres. Comme expliqué sur le site officiel de l’Organisation, les contributions directes sont les fonds que les Alliés versent pour l’exécution des budgets et des programmes financés en commun.

Celles-ci ne représentent que 0,3 % des dépenses de défense totales des Alliés, soit environ 3,3 milliards d’euros en 2023. Elles assurent ainsi le fonctionnement de l’ensemble de l’Organisation et de ses commandes militaires.

En plus des contributions directes, les pays membres supportent les coûts liés à des opérations auxquelles ils choisissent de participer. Depuis 2006, chaque pays doit consacrer au moins 2 % de son PIB à la défense, afin que la disponibilité opérationnelle soit assurée. Cependant, les états ne respectent pas tous cette règle.

La France mauvaise élève ?

Au total, seuls douze pays membres de l’OTAN ont respecté la règle des 2 %. La France se place, pour sa part, dans la catégorie des «mauvais élèves», en 13e position du classement, avec 1,9 % de son PIB. Toutefois, il se pourrait qu’elle atteigne les 2 % prochainement, en vue de la nouvelle loi de programmation militaire.

Six autres pays se trouvent, quant à eux, dans la catégorie des «mauvais payeurs» visés par Donald Trump. Tout d’abord l’Allemagne, avec 1,6 %, suivi par l’Italie avec 1,5 %. Arrivent ensuite successivement la Slovénie, avec 1,4 %, l’Espagne et la Turquie avec 1,3 %, puis la Belgique qui donne 1,1 % de son PIB, et enfin le Luxembourg, dernier du classement avec 0,7 %.

L’Allemagne s’est cependant engagée à investir 100 milliards d’euros dans la défense, afin d’atteindre la barre des 2 %. En effet, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé les Alliés à augmenter leurs dépenses militaires.