Une erreur faite sur un tableau Excel fait perdre près de 86 millions d'euros au fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien, considéré comme le plus important du monde, a révélé en fin de semaine dernière avoir perdu 86 millions d’euros l’an dernier à cause d’une erreur de virgule dans le calcul d’un indice financier.

Une petite erreur aux conséquences économiques monstrueuses. Le fonds souverain norvégien a concédé début février avoir perdu 86 millions d’euros, après une petite erreur humaine de l’un de ses employés. Celui-ci s’est trompé en positionnant une virgule dans le calcul d’un indice financier en février 2023, occasionnant ainsi près de 100 millions d’euros de pertes.

Malgré une correction rapide de l’erreur, l’incident a pris des proportions économiques énormes en raison de la taille du fonds, présent dans 9.000 entreprises et pesant 1,5 % de la capitalisation boursière mondiale. Cette étourderie a eu des répercussions importantes puisque le fonds a ainsi essuyé avec cette opération près de deux fois les pertes opérationnelles et accidentelles cumulées entre 2010 et 2020.

«C'est un bon exemple pour montrer que de minuscules imprécisions opérationnelles peuvent avoir des conséquences colossales lorsque vous gérez l'un des plus grands pools de capitaux du monde», a indiqué Norges Bank Investment Management auprès du Financial Times.

Pour éviter que ce type d’erreur se reproduise, le fonds a décidé de revoir en profondeur ses procédures. Peu rancunier envers le fautif, le patron du fonds Nicolaï Tangen lui a adressé un message de soutien.

«Ces choses-là arrivent! Vous êtes à la fois super professionnel et vous contribuez au succès de l'entreprise. Ne laissez pas cela gâcher votre week-end. En avant et haut les cœurs!», a-t-il estimé.