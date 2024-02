Voici les 6 pays où le taux de criminalité est le plus important

Le taux de criminalité dans le monde n’a pas faibli en 2023 et il semblerait que cela continue en 2024. La base de données Numbeo a permis de donner un aperçu des pays dont l’indice de criminalité est le plus élevé.

Quel est le pays le moins sûr du monde ? Une question que l’on est libre de se poser lorsque l’on souhaite planifier des vacances. Pour le savoir, plusieurs éléments peuvent être déterminants, notamment les conflits militaires, la violence ou encore la situation politique du pays.

En 2023, l’Afghanistan était le pays qui ressortait le plus, en raison du conflit qui y sévit depuis plus de 20 ans et qui s’était alors fortement accentué. Pour l’année en cours, d’autres territoires semblent l’avoir devancé, d’après les chiffres de la base de données Numbeo. Nous avons retenu les dix principaux. Pour rappel, le taux de criminalité compare le nombre de crimes commis dans un pays par rapport à son nombre d'habitants, à titre de comparaison en France, cet indice est de 55,30 %. Au Japon, pays considéré comme sûr, ce taux est de 22,64 %.

Venezuela

En tête du classement des pays les plus dangereux au monde, on retrouve le Venezuela, dont l’indice de criminalité s’élève à 81,15 %. Il doit ce pourcentage à son taux d’homicides tristement élevé.

Une situation surtout due aux conditions de sécurité qui s’y dégradent à petit feu, ainsi qu’aux établissements de santé publique qui sont fortement défaillants. Le ministère des Affaires étrangères recommande, par ailleurs, à toutes personnes souhaitant s’y rendre de communiquer à intervalles réguliers avec leur famille et de faire part à l’ambassade du moindre problème.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’élève à la deuxième place de ce classement, avec un taux de criminalité de 79,73 %. Depuis ce début d’année, le pays fait face à une hausse très importante de crimes en tous genres.

En janvier dernier, la Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est vu déchirer par des émeutes extrêmement violentes, qui ont fait de nombreuses victimes et qui ont poussé les autorités locales a décrété l’état d’urgence du pays. En plus de cela, les agressions sexuelles, enlèvements, vols et beaucoup d’autres infractions, rythment le pays.

Afghanistan

L’Afghanistan a baissé de deux places dans ce classement, mais demeure tout de même le troisième pays le moins sûr du monde, avec un indice de criminalité qui s’élève à 78,33 %. En effet, la situation du territoire ne fait que d’empirer depuis 2023.

En cause, la prise de pouvoir des talibans, qui mènent une politique particulièrement hostile, notamment pour les femmes. Bien que dépassé par la violence des deux pays précédents, les crimes s’y accentuent.

Haïti

En Haïti, le taux de criminalité s’élève à 77,88 %. Le pays fait face à une situation sécuritaire extrêmement instable, avec la violence des gangs.

En janvier dernier, ce ne sont pas moins de 800 personnes qui ont été tuées, blessées et même kidnappées. Ce mois a été considéré comme étant le plus violent que le pays ait connu depuis plus de deux ans. Également touchée par une grave pauvreté, Haïti se dégrade de jour en jour, avec des rassemblements et manifestations imprévisibles qui donnent très souvent lieu à des confrontations avec les forces de l'ordre, dont la présence est très limitée.

Afrique du Sud

En cinquième position se trouve l’Afrique du Sud, qui suit de près avec un taux de criminalité à 75,38 %. Le pays est en proie à une hausse de la criminalité record. L’Etat avait enregistré une moyenne quotidienne de 75 meurtres et 400 vols avec circonstances aggravantes en 2023.

Aujourd’hui, la police sud-africaine semble perdre la bataille contre la criminalité. Bien que la sécurité privée se développe de plus en plus, peu de personnes sont en mesure de se permettre ces services. Le pays manque donc cruellement de personnel pour assurer la sécurité de millions d’habitants.

Honduras

Tout voyage non essentiel vers le Honduras est fortement déconseillé, en raison de la criminalité qui y sévit à 73,41 %. Les zones frontalières sont souvent le lieu où se produisent de nombreuses activités criminelles et où la violence est à son apogée.

Pays de transit pour l’acheminement de la cocaïne vers les États-Unis, le Honduras détient, par conséquent, un important réseau de narcotrafiquants. Cette présence implique des bandes de rues et des gangs très violents qui règnent sur le pays.