Arme nucléaire spatiale russe : cet arsenal qui préoccupe les Etats-Unis

Selon plusieurs sources américaines, la Russie développerait une arme nucléaire inédite destinée à un usage spatial. Les États-Unis y voient une «grave menace».

Un vent de panique à Washington. Ce mercredi 14 février, plusieurs hauts responsables américains ont dévoilé que les États-Unis étaient confrontés à une «grave menace pour la sécurité nationale». Dans un communiqué, Michael Turner, président républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a notamment déclaré avoir demandé aux membres du Congrès de passer en revue des «informations relatives à une grave menace pour la sécurité nationale», sans préciser de quelles informations il s’agissait.

«Je demande au président Joe Biden de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, le gouvernement et nos alliés puissent débattre des actions nécessaires pour y faire face», a-t-il déclaré.

De leur côté, certains médias comme ABC évoquent le placement d’une arme nucléaire russe dans l’espace afin de s’attaquer à des satellites américains, tandis que NBC ou CNN évoquent seulement des capacités russes «extrêmement préoccupantes».

Dévastateur pour les systèmes en orbite

D’après un article du New York Times, cette arme nucléaire russe aurait la capacité de détruire tout type de moyen de surveillance et de communication américain. De plus, un responsable américain aurait indiqué au média que Washington n’aurait pas les moyens, pour l’heure, de lutter face à une telle arme.

Un tel projet russe pourrait remettre en question le traité sur l’espace, signé en 1967 lors de la Guerre froide, interdisant l’emploi d’armes nucléaires à usage spatial.

À Moscou, ces accusations américaines sont jugées infondées. «Nous répétons constamment que nous ne répondrons en aucune manière aux différentes accusations infondées. S'ils font des déclarations, ils devraient au moins les accompagner de preuves», a déclaré Sergueï Riabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, ajoutant que cela s’inscrivait «dans la tendance de ces dix dernières années où les Américains se livrent à des inventions malveillantes et nous attribuent toutes sortes d'actions ou d'intentions qui ne leur conviennent pas».

Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a estimé qu’il s’agissait d’une «ruse» américaine visant à pousser le Congrès américain à adopter l’enveloppe d’aide de 60 milliards de dollars destinée à l’Ukraine et qui est bloquée depuis plusieurs mois.