Fusillade aux Etats-Unis : un «différend entre plusieurs personnes» à l'origine des tirs lors de la parade du Super Bowl à Kansas City

La fusillade qui a fait un mort et une vingtaine de blessés lors de la parade du Super Bowl à Kansas City, aux Etats-Unis, a éclaté en raison d’un «différend entre plusieurs personnes», selon la police locale.

Ce mercredi 14 février, une fusillade a éclaté à la fin de la parade des Chiefs de Kansas City (vainqueurs du Super Bowl), ville du Missouri située dans le centre des Etats-Unis. Une personne est morte à la suite de cette attaque et au moins 22 autres - dont neuf enfants - ont été blessées.

Il s’agit d’«un différend entre plusieurs personnes qui s'est terminé en coups de feu», a indiqué ce jeudi la cheffe de la police de Kansas City, Stacey Graves. «Les révélations préliminaires de l'enquête ont montré qu'il n'existait aucun lien avec le terrorisme ou un extrémisme violent national», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Trois personnes ont été arrêtées à la suite de la fusillade, et selon les dernières déclarations de la police, deux d'entre elles sont mineures.

Huit des blessés sont dans un état critique et sept autres dans un état grave, a précisé un porte-parole des pompiers ce jeudi dans un nouveau point de situation.

«Des coups de feu ont été tirés autour de (la gare de) Union Station. Merci de quitter la zone», avaient indiqué hier les forces de l’ordre sur le réseau social X.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024