Californie : des villas se retrouvent au bord du vide après un éboulement

Touchée par une tempête au début du mois de février, la petite commune de Dana Point, en Californie, offre un spectacle impressionnant : plusieurs villas se retrouvent au bord du vide après l'éboulement d'une falaise.

Un morceau de falaise effondré dans l'océan et de luxueuses villas qui se retrouvent au bord du vide : en Californie, la petite ville côtière de Dana Point est le théâtre d'une scène frappante, après la dernière tempête hivernale, qui a provoqué de nombreuses inondations et glissements de terrain dans la région de Los Angeles.

À Dana Point, l'éboulement de la falaise, survenu il y a quelques jours, est encore frappant, avec un gigantesque amas de terre et de rochers tombés dans l'océan, provoqué par les pluies diluviennes sur la région. Conséquence de cet éboulement : trois résidences sont désormais au bord du vide.

NEW: A $16 million mansion is on the verge of falling off a cliff into the ocean in Dana Point, California.





Two other homes, priced at $12.8million and $13 million, are in danger of falling off the cliff as well.





The situation took a turn for the worse last week when… pic.twitter.com/iK4w60JCJy

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 13, 2024