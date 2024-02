«Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag» : Emmanuel Macron salue la mémoire d'Alexeï Navalny

Emmanuel Macron a réagi au décès de l'opposant politique à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, annoncé par les agences de presse russes ce vendredi 16 février. «Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort», a écrit le président de la République française sur X (anciennement Twitter).

«Colère et indignation». Après que les autorités russes ont annoncé ce vendredi 16 février le décès d'Alexeï Navalny - principal opposant politique à Vladimir Poutine - Emmanuel Macron a fait part de sa «colère» et de son «indignation».

«Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort», a écrit le président de la République française sur X (anciennement Twitter), en référence à la peine de 19 ans de prison que purgeait l'opposant russe de 47 ans dans un centre pénitentiaire de l'Arctique.

«Je salue la mémoire d’Alexeï Navalny, son engagement, son courage», a ajouté Emmanuel Macron, adressant ses «pensées pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe».

Emmanuel Macron rencontre Volodymyr Zelensky ce vendredi

La mort d'Alexeï Navalny intervient lors d'une journée importante sur le plan géopolitique pour le chef de l'Etat français. Ce dernier a reçu à l'Élysée le roi Abdallah II de Jordanie, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, avant de rencontrer en fin d'après-midi Volodymyr Zelensky pour la troisième fois depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a près de 2 ans.

Avant de se rendre en France ce vendredi, le président ukrainien était à Berlin et a signé avec le chancelier allemand Olaf Scholz un accord de sécurité entre leurs deux pays pour garantir à l'Ukraine un soutien militaire durable.

Emmanuel Macron doit signer aujourd'hui un accord similaire avec Volodymyr Zelensky et évoquera sans doute la mort d'Alexeï Navalny, lors de la conférence de prévue dans la foulée vers 19h45. Le président ukrainien a déjà déclaré à ce sujet que son homologue russe Vladimir Poutine devra «rendre des comptes pour ses crimes».

À la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle française de 2022, Alexeï Navalny avait appelé à voter pour Emmanuel Macron, accusant le Rassemblement National, parti de Marine Le Pen, de compromission avec Vladimir Poutine.