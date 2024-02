Russie : Alexeï Navalny, l'opposant politique à Vladimir Poutine, est mort en prison

Selon les agences de presse russes, Alexeï Navalny, opposant politique à Vladimir Poutine, est mort. Il purgeait une peine de 19 ans de prison pour «extrémisme» dans une colonie à «régime spécial» située dans l'Arctique.

Il était la bête noire de Vladimir Poutine. Les autorités russes ont annoncé ce vendredi 16 février la mort d’Alexeï Navalny, le principal opposant et adversaire politique du président russe, qui purgeait une peine de prison de 19 ans pour «extrémisme», dans un centre pénitentiaire dans la région arctique de Iamal.

«Le 16 février 2024, dans le centre pénitentiaire N°3, le prisonnier Navalny A.A. s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance», ont indiqué les services pénitentiaires (FSIN) dans un communiqué. «Tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués mais n'ont pas donné de résultat positif. Les médecins urgentistes ont constaté la mort du patient. Les causes de la mort sont en train d'être établies», ont-ils précisé.

Alexeï Navalny avait enchaîné les problèmes de santé depuis plusieurs mois, notamment à cause de sa grève de la faim et de l’empoisonnement dont il avait été victime en 2020 et auquel il avait miraculeusement survécu.

Toutefois, l’équipe et la famille d’Alexeï Navalny n’ont pas été informés de son décès. Sa porte-parole, Kira Iarmich, a indiqué qu’un de leurs avocats était en route vers la prison où il était détenu. «Nous communiquerons dès que nous aurons une information», a-t-elle affirmé.

Le président Vladimir Poutine a été informé de son décès, a indiqué son porte-parole, Dmitri Peskov. La mort de Navalny intervient un mois avant l’élection présidentielle russe, et alors que l’opposant appelait à de grandes manifestations. Le seul opposant à Vladimir Poutine encore en lice à la présidentielle russe, Boris Nadejdine, a par ailleurs vu sa candidature rejetée la semaine dernière.

Le décès d’Alexeï Navalny a déclenché une pluie de réactions à l’international, a commencé par celle de l’Union européenne, qui tient «le régime russe» pour «seul responsable de la mort tragique» de l’opposant. «Alexeï Navalny s'est battu pour les valeurs de liberté et de démocratie. Pour ses idéaux, il a fait le sacrifice ultime (...) J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ceux qui luttent pour la démocratie partout dans le monde. Les combattants meurent, mais le combat pour la liberté ne s'arrête jamais», a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, sur X.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.





The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.





I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024