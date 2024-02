Ukraine : des personnes bloquées sous les gravats après une frappe russe sur Kramatorsk

Une frappe russe sur la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, survenue ce samedi 17 février, a touché plusieurs maisons. Les sauveteurs recherchent actuellement plusieurs personnes qui pourraient être sous les gravats.

L'Ukraine de nouveau sous le feu des frappes russes. L'une d'elles a touché plusieurs maisons dans la ville de Kramatorsk. Des sauveteurs ont commencé les recherches afin de trouver des personnes bloquées sous les gravats. Certains sauveteurs ont emporté un corps dans un sac mortuaire, tandis que d'autres déblayaient les décombres.

Selon le gouverneur Vadym Filachkine, une famille de quatre personnes, dont des adolescents de 14 et 16 ans, est «probablement» sous les ruines de l'une des maisons frappées.

«Il y a d'abord eu un grand bruit, puis une détonation, et enfin les fenêtres et les portes de notre maison ont été arrachées par le souffle de l'explosion», a raconté Alexandre, 25 ans, un habitant de la cité. «J'étais dans le hall et je jouais avec ma fille de deux ans et le chat. Elle était hystérique. Nous connaissons les personnes qui vivaient dans cette maison» détruite, a-t-il ajouté.

Des dizaines de secouristes se trouvaient sur les lieux de la frappe, qui a creusé un vaste cratère à côté de la maison. Dernière grande ville du Donbass sous contrôle ukrainien, Kramatorsk est située à environ 20 kilomètres de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine.

Depuis le début de la guerre il y a deux ans, cette cité a fait l'objet d'attaques répétées de la part des forces russes. En avril 2022, la gare de Kramatorsk avait été la cible d'un bombardement qui avait fait plus de 60 morts.