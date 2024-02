Après une amende de 355 millions, Donald Trump lance une marque de baskets à 399 dollars la paire

Le candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, a dévoilé une paire de sneakers dorées vendues pour près de 399 dollars et déjà en rupture de stock.

Des chaussures de la démesure. Alors qu’il a été condamné à près de 355 millions de dollars d’amende pour fraude et qu’il est en pleine préparation de sa campagne présidentielle, Donald Trump a surpris les aficionados des chaussures en présentant sa chaussure à la Sneakers Con de Philadelphie.

La paire, qui porte le nom de «Never Surrender High-Tops», a été présentée sur scène par l’ancien président des États-Unis, sifflé et applaudi par l’audience présente sur place. Dotées d’une semelle rouge et d’un sigle en forme de T pour «Trump», ces baskets sont vendues au prix de 399 dollars sur le site internet dédié aux produits dérivés de Donald Trump.

«Les baskets Never Surrender sont votre cri de ralliement sous forme de chaussures. Lacez-les et soyez prêt à conquérir», indique le site gettrumpsneakers.com, qui précise qu'elle est désormais en rupture de stock.

This gentleman won autographed Trump sneakers with a $9000 bid at Sneakercon! #Trump2024





Video by @AtlasEternal13 pic.twitter.com/zEjnbCP2fQ

— A.E. (@AtlasEternal13) February 17, 2024