Belgique : un imam récite le Coran au sein du parlement bruxellois suscitant l'indignation (vidéo)

Après la diffusion d’une vidéo montrant un imam récitant des versets du Coran dans l’enceinte du parlement régional bruxellois, le président a rappelé la nécessité de respecter la «neutralité» de cette institution.

Une prière qui ne passe pas. Ce vendredi, le président du parlement régional bruxellois a rappelé que l’institution devait rester neutre après la diffusion d'une vidéo montrant un imam récitant une prière à la tribune de l'hémicycle lors de la visite d'un groupe.

La vidéo, qui a été partagée sur les réseaux sociaux vendredi, a été tournée le 13 janvier dernier lors d'une visite qui n'était pas organisée par le parlement bruxellois, indique l'institution dans un communiqué.

Son président, Rachid Madrane, «souligne qu'il est important que chacun puisse pousser les portes de cette institution pour découvrir comment fonctionne notre démocratie. Mais il tient aussi à rappeler que le Parlement doit impérativement rester neutre», a ajouté le communiqué

La visite était organisée par une association, «Friends of Brussels», à l'invitation du député Hasan Koyuncu (parti socialiste), et des «personnes de différentes orientations philosophiques et religieuses étaient également présentes», est-il précisé.

Le président du parlement fera un rappel par courrier à Hasan Koyuncu et aux différents chefs de groupe et «proposera d'intégrer explicitement dans le règlement que le respect de la neutralité est un impératif catégorique».

Cet épisode a suscité plusieurs réactions indignées dans la classe politique. «Des comptes doivent être rendus. Et vite», a déclaré sur X le président du parti libéral francophone (MR), Georges-Louis Bouchez, accusant la gauche d'avoir «fait du communautarisme une arme électorale».

Unbelievable!





In the Brussels Parliament: a bearded man chanting the verses of the Quran.





These Islamists are those who use Sharia law to oppress women in Islamic countries and make them obey under the guise of "the words of Allah" and "one must submit to the will of God."





Did… pic.twitter.com/DhutxVxy0k

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) February 16, 2024