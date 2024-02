Israël-Hamas : Lula accuse l’Etat hébreu de «génocide» à Gaza, Benjamin Netanyahou dénonce des propos «honteux et graves»

Ce dimanche 18 février, le président brésilien Lula a accusé Israël de commettre un «génocide» des Palestiniens comparant les actions militaires de l’Etat hébreu à «l’extermination des juifs par les Nazis». Des propos jugés «honteux et graves» par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Des propos qui ne passent pas. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a accusé ce dimanche Israël de commettre un «génocide» des Palestiniens dans la bande de Gaza, en comparant l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis.

«Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide», a déclaré Lula à la presse depuis Addis Abeba, en Éthiopie, où il assiste à un sommet de l'Union africaine. «Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats. C'est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants».

«Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait, cela s'est déjà produit : lorsque Hitler a décidé de tuer les juifs», a martelé le dirigeant brésilien, vétéran de la gauche.

Ces déclarations font partie des plus virulentes jamais formulées sur le conflit en cours entre Israël et le mouvement islamiste palestinien du Hamas par Lula, éminente voix du Sud dont le pays assure actuellement la présidence tournante du G20.

À la suite de cette déclaration, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement réagi en dénonçant des propos honteux et graves» et en convoquant lundi l'ambassadeur brésilien en Israël, et son ministre de la Défense Yoav Gallant a accusé le Brésil de «soutenir» le Hamas.

«Les propos du président brésilien sont honteux et graves» et «j'ai décidé avec le ministre des Affaires étrangères Israël Katz de convoquer immédiatement l'ambassadeur du Brésil en Israël pour le sermonner vivement», a réagi dans l'après-midi Benjamin Netanyahou.

«Il s'agit de banaliser la Shoah et de tenter de nuire au peuple juif et au droit d'Israël à se défendre. Comparer Israël à la Shoah nazie et à Hitler, c'est franchir la ligne rouge», a ajouté le Premier ministre Israélien dans un communiqué.

«Israël se bat pour sa défense et pour assurer son avenir jusqu’à la victoire complète et il le fait dans le respect du droit international», a-t-il conclu.

«Cela fait des années que le Brésil est aux côtés du Hamas. Le président Lula soutient une organisation terroriste génocidaire (...) et en faisant cela jette l'opprobre sur son peuple et viole les valeurs du monde libre», a de son côté réagi sur X le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Accusing Israel of perpetrating a Holocaust is outrageous and abhorrent.





Brazil has stood with Israel for years. President Lula supports a genocidal terrorist organization - Hamas, and in doing so brings great shame to his people, and violates the values of the free world.

— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) February 18, 2024