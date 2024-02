Le fils de l’ancienne PDG de YouTube retrouvé mystérieusement mort dans sa chambre universitaire, une enquête ouverte

Marco Troper, fils de l’ancienne directrice générale de YouTube Susan Wojcicki, a été retrouvé mort mardi 13 février dans son dortoir de l’Université Berkeley. Une enquête est ouverte et une autopsie en cours.

Une famille en deuil. Le fils de Susan Wojcicki, ancienne directrice générale de YouTube, a été retrouvé mort à l’âge de 19 ans mardi dernier dans son dortoir de l’Université Berkeley en Californie.

Selon les responsables de l’université, Marco Troper, étudiant en première année de mathématiques, a été découvert inconscient aux alentours de 16h, les pompiers de Berkeley ont tenté de réanimer le jeune homme en vain et ont prononcé son décès peu de temps après.

La mère de l’ancienne PDG de YouTube et grand-mère du jeune homme, Esther Wojcicki a déclaré que la piste de l’overdose était la plus plausible, aucun signe d’acte criminel n’ayant été découvert sur les lieux du drame. «Marco a ingéré une substance et nous ne savons pas ce qu’elle contenait», a-t-elle déclaré.

Il faudra cependant attendre jusqu’à trente jours avant que le rapport toxicologique ne vienne confirmer ou infirmer cette thèse.

Esther Wojcicki a partagé la mort de son petit-fils sur Facebook avant que la nouvelle soit reprise dans la presse. Dans son post, elle a partagé de nombreuses photos de ce dernier. «Notre famille est dévastée au-delà de toute compréhension. Marco était le plus gentil, le plus aimant, le plus intelligent, le plus amusant et le plus beau des êtres humains. (...) Marco, nous t'aimons tous et tu nous manques plus que tu ne le sauras jamais».

La mère du jeune homme, Susan Wojcicki, avait été nommée PDG de YouTube en 2014. Poste qu’elle a quitté en février 2023 après vingt-cinq années au sein de l’entreprise pour «entamer un nouveau chapitre centré sur (sa) famille». Outre Marco, la femme d’affaires a eu quatre autres enfants avec son mari David Troper.