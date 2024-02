Etats-Unis : deux policiers et un secouriste tués lors d’une intervention

Aux États-Unis, deux policiers et un secouriste sont décédés dimanche 18 février dans l’État du Minnesota, à l’issue d’une intervention pour une dispute familiale.

Deux agents de police de 27 ans et un secouriste de 40 ans ont été tués par balle dimanche 18 février à Burnsville, dans le Minnesota (États-Unis). Ils étaient tous les trois intervenus dans un domicile familial après avoir reçu un appel provenant d’une maison où se déroulait une dispute conjugale.

Les services d’urgence avaient reçu un appel vers 01h50, depuis une maison de la commune, «où un homme était armé et barricadé avec des membres de sa famille», a déclaré Drew Evans, surintendant du Bureau de répression des crimes du Minnesota, dans des propos relayés par Le Matin.

Sur place, les autorités avaient négocié avec l’homme, jusqu’à ce qu’il ouvre le feu de l’intérieur. Au moins l’un des policiers a été blessé par balle à l’intérieur du domicile.

«Cela nous brise le cœur», a déclaré Tim Walz, gouverneur du Minnesota lors d’une conférence de presse dans la soirée après le drame, indiquant qu’un autre policier avait été blessé par balle au cours de l’échange de coups de feu, mais demeure hors de danger.

L’auteur des tirs est lui-même décédé, dans des circonstances que les représentants de l’État n’ont pas voulu dévoiler. Sur place, les sept enfants âgés de 2 à 15 ans ont été retrouvés sains et saufs.

