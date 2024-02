États-Unis : Nikki Haley condamne le silence de Donald Trump sur la mort d’Alexeï Navalny

Seule adversaire de Donald Trump pour la primaire républicaine, Nikki Haley a vivement condamné l’absence de commentaires de son rival sur la mort d’Alexeï Navalny, mais également ses récents propos sur l’OTAN.

Nikki Haley contre-attaque. L’unique adversaire de Donald Trump aux primaires républicaines en vue de la présidentielle de novembre a condamné son absence de déclaration après la mort d’Alexeï Navalny. Le principal opposant politique à Vladimir Poutine est mort vendredi dans une colonie pénitentiaire de l’Arctique, provoquant une vague d’émotion et de soutien en Occident.

Une vague qui n’a visiblement pas touché Donald Trump, qui s’est contenté d’affirmer qu’il était «le seul à pouvoir apporter la paix, la prospérité et la stabilité» s’il était réélu, dans un message publié sur son réseau Truth Social. L’ancien président n’a fait aucun commentaire sur la mort d'Alexeï Navalny, ni sur le régime de Vladimir Poutine.

«Soit il est du côté de Vladimir Poutine et pense que c'est bien que ce dernier ait tué l'un de ses opposants politiques, soit il pense que ce n'est pas si grave que cela. Ces deux hypothèses sont préoccupantes et sont un problème», a donc réagi Nikki Haley, invitée par la chaîne américaine ABC.

Vladimir Putin is not our friend. Period. pic.twitter.com/2dupjbW3M3

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 18, 2024