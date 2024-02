Guerre en Ukraine : où en est la situation ?

Après la chute de la ville d'Avdiivka, dans l'oblast de Donetsk, et de nombreuses pertes humaines, l'Ukraine se retrouve en grande difficulté sur le champ de bataille. Les aides européennes ne suffisent pas à stopper l'invasion russe, qui a commencé il y a près de deux ans, le 24 février 2022.

Une situation critique en Ukraine. Depuis quelques jours, les signaux sont alarmants dans le pays situé dans l'est de l'Europe. Batailles stratégiques perdues, aides militaires qui se font attendre, difficulté à mobiliser les troupes... Le président Volodymyr Zelensky est confronté à une situation extrêmement tendue sur le front de l'est.

Cela commence par la prise de la ville d'Avdiivka, qu'a revendiqué l'armée russe ce samedi. Cette cité industrielle de plus de 30.000 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Donetsk (la cinquième ville du pays), était un point stratégique pour Moscou, qui n'a jamais cessé ses assauts, malgré des pertes énormes. Au total, la Russie aurait perdu l'équivalent de l'armée de terre française en quelques mois.

De son côté, l'armée ukrainienne s'était retirée de la ville le vendredi, la première grande décision du nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, en poste depuis le 8 février, dans un souci de «préserver» la vie de ses hommes. Des soldats ukrainiens ont tout de même été capturés et fait prisonniers.

Mais l'armée russe a décidé de ne pas s'arrêter là. Selon Oleksandre Tarnavsky, un général ukrainien de la région de Donetsk, les forces russes ont «repoussé 14 attaques d'occupants près de Lastotchkyné», un petit village à moins de deux kilomètres d'Avdiivka.

Ukrainian Forces are claimed to have now Withdrawal from Defensive Positions to the South and West of Robotyne in the Zaporizhzhia Region following a Significant Assault by Russian Mechanized Infantry with the Support of Tactical Air and Armor; Russian Ground Troops appear to… pic.twitter.com/TWpBW25H3N

— OSINTdefender (@sentdefender) February 19, 2024