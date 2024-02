Guerre en Ukraine : un déserteur russe retrouvé criblé de balles en Espagne

Devenu célèbre en août dernier pour avoir déserté les forces russes à bord d’un hélicoptère militaire, le soldat Maxim Kuzminov a été retrouvé abattu d’au moins six balles dans le corps, le mardi 13 février, dans un garage du quartier de La Cala à La Villajoyosa, près d’Alicante (Espagne).

Même à des milliers de kilomètres, la guerre en Ukraine a des répercussions mortelles. Passé à la postérité après avoir déserté les forces russes en août dernier, le soldat Maxim Kuzminov a été retrouvé mort d’au moins six balles dans le corps dans un garage de La Villajoyosa près d’Alicante (Espagne) le 13 février dernier.

BREAKING: Russian pilot Maxim Kuzminov, who stole a helicopter and flew to Ukraine in exchange for money and a new identity, found dead in Spain.





Kuzminov was shot at least 5 times, according to Spanish police. There’s no word yet on who killed him. pic.twitter.com/W53iENIGHX

— The General (@GeneralMCNews) February 19, 2024