Israël-Hamas : la statue d’Amy Winehouse vandalisée à Londres, son étoile de David recouverte d'un drapeau palestinien

La statue de la chanteuse britannique Amy Winehouse à Londres a été vandalisée ce lundi 19 février. Un autocollant sous forme de drapeau palestinien a été collé sur son pendentif en étoile de David.

Ce lundi 19 février, la statue de la chanteuse britannique décédée en juillet 2011, Amy Winehouse, a été vandalisée à Londres. En effet, un autocollant sous forme de drapeau palestinien a été collé sur cette œuvre érigée en 2014 dans le quartier de Camden Market, recouvrant ainsi le pendentif en étoile de David portée par cette statue.

Dans la foulée, la police a été rapidement alertée et l’autocollant «a été immédiatement retiré», ont déclaré les responsables du Camden Market sur le réseau social X, affirmant que le lieu «reste avant tout un lieu de diversité, une destination mondiale qui accueille tout le monde». «Aucune forme de discrimination sur notre domaine ne sera tolérée», ont-ils ajouté.

Connue pour ses tubes «Back to Black», «You Know I'm No Good» ou encore «Rehab», Amy Winehouse, à la voix reconnaissable et au chignon emblématique, n’était pas particulièrement religieuse, selon son premier manager Nicky Shymansky. Toutefois, elle était «très culturellement juive». Ce qui explique le pendentif en étoile de David portée par sa statue.

Les actes antisémites en hausse en Outre-Manche

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, les actes antisémites ont bondi en France, mais également au Royaume-Uni. Selon la Community Security Trust (CST), une organisation ayant pour mission de protéger la communauté juive en Grande-Bretagne, plus de 4.000 incidents antisémites ont été enregistrés en 2023.

«Il s'agit du total annuel le plus élevé jamais signalé au CST, en augmentation de 147% par rapport aux 1.662 incidents antisémites enregistrés en 2022, et de 81% de plus que le précédent record annuel de 2.261 incidents, signalé en 2021», peut-on lire dans le rapport publié le 15 février dernier.

«Le total record d'incidents de haine antijuive en 2023 est le résultat du volume inégalé d'antisémitisme perpétré à la suite de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. Sur les 4.103 cas de haine anti-juive signalés, 2.699 (66%) se sont produits le 7 octobre ou après», ajoute-on.