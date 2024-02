Tirs lors de la parade du Super Bowl : deux individus accusés de meurtre

Les procureurs du Missouri ont déclaré mardi que deux hommes avaient été accusés de meurtre lors de la fusillade de la semaine dernière qui a tué une personne et en a blessé 22 autres après le défilé du Super Bowl des Chiefs de Kansas City.

Les deux hommes sont accusés de meurtre et d'autres chefs d'accusations. Ils ont été hospitalisés depuis la fusillade, a déclaré le procureur du comté de Jackson, Jean Peters Baker, lors d'une conférence de presse.

«Deux hommes de Kansas City font face à des chefs d’accusation de meurtre et d’autres crimes et délits en lien avec l’homicide et les tirs non létaux ayant eu lieu à l’extérieur de (la gare de) Union Station mercredi dernier.»

800 policiers patrouillaient pendant la célébration

Les nouvelles accusations interviennent après que deux mineurs ont été arrêtés la semaine dernière pour des accusations liées aux armes à feu et à la résistance à leur arrestation. Les autorités ont déclaré que des accusations supplémentaires étaient possibles.

La police a affirmé qu'une dispute entre plusieurs personnes avait conduit à la fusillade, qui s'est produite alors même que 800 policiers patrouillaient pendant la célébration.

Les 22 personnes blessées sont âgées de 8 à 47 ans, selon le chef de la police Stacey Graves. Lisa Lopez-Galvan, mère de deux enfants et animatrice de «Taste of Tejano», a été tuée.

182 homicides en 2023

Cette fusillade était la dernière en date lors d'une célébration sportive aux États-Unis. L'année dernière, plusieurs personnes avaient été blessées par balles à Denver après le titre de champion NBA des Nuggets.

Cela a mené le maire de Kansas City, Quinton Lucas, à se demander s'il n'était pas temps de revoir les célébrations du championnat, même s'il a promis la semaine dernière que la ville continuerait à célébrer ses victoires. Le défilé de la Saint-Patrick du mois prochain se poursuivra «comme prévu» a averti Quinton Lucas.

La fusillade de Kansas City s'est produite dans un Etat où les armes à feu sont peu réglementées. En 2020, Kansas City faisait partie des neuf villes choisies par le ministère américain de la Justice dans le but de réprimer les crimes violents. En 2023, la ville a égalé son record avec 182 homicides, dont la plupart impliquaient des armes à feu.