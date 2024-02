Voici les 5 pays les plus riches d'Afrique

Parmi les nombreuses nations qui composent l'Afrique, plusieurs pays ont su mettre en évidence leurs richesses naturelles et se hisser en haut du classement réalisé par le Fonds monétaire international (FMI), basé sur les PIB les plus élevés.

Critère principal pour évaluer la santé économique d'un pays, le produit intérieur brut (PIB), est calculé par le Fonds monétaire international (FMI) et permet d’identifier le pays le plus riche d’Afrique. Voici donc le classement des 5 pays les plus riches d'Afrique :

Nigéria

Parmi les nations qui composent l’Afrique, c’est le Nigéria, pays d’Afrique de l’Ouest, qui se démarque comme l’économie la plus puissante du continent. En effet, avec un PIB évalué à 477 milliards de dollars, un peu plus de 441 milliards d'euros, en 2022, le Nigéria se place directement en tête du classement des pays africains les plus riches.

Après avoir fortement augmenté entre 2013 et 2014, le PIB nigérian a diminué d'environ 1,62% en 2016 par rapport à 2015. Toutefois, le PIB du Nigéria devrait rebondir, selon les estimations du Fonds monétaire international, pour atteindre environ 2,57% entre 2023 et 2024.

Égypte

Avec 475 milliards de dollars, l'Egypte se classe en deuxième position des pays les plus riches d'Afrique. Ce résultat, comme le rappelle la Direction générale du Trésor, est le fruit d’une économie «diversifiée, structurée autour des secteurs de l’immobilier et de la construction (18%), manufacturier (15%), de commerce de gros et de détail (13%), agricole, forestier & pêche (10,8%) et extractif (8,8%). Le secteur public occupe une place prépondérante dans l’économie et représente 27% de l’activité et 74% des investissements».

Néanmoins, pour 2023 et 2024, le FMI a revu à la baisse sa prévision de croissance à 3,6% après 4,2% en 2022-2023 et 6,6% en 2021-2022. Cela s'explique par le fait que l'économie réelle ne parvient pas à décoller, avec un indice PMI s’inscrivant durablement sous la barre des 50 pour le 36e mois consécutif en novembre 2023. La croissance du PIB égyptien est principalement tirée par l'investissement public dans les grands projets d'infrastructures et la consommation intérieure, essentiellement privée.

Afrique du Sud

Avec un produit intérieur brut de 405,9 milliards de dollars en 2022, l’Afrique du Sud est l’un des pays africains créant le plus de richesses. Si l’Afrique du Sud a retrouvé des taux de croissance positifs après 2020, année marquée par une importante récession provoquée par l'arrivée du Covid-19, ceux-ci demeurent relativement faibles. Selon les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le PIB sud-africain devrait progresser, en termes réels, de 0,1% en 2023, puis dans une fourchette comprise entre 1,4 et 1,8% entre 2024 et 2028.

Algérie

Le taux de croissance du produit intérieur brut en Algérie a eu des hauts et des bas depuis 2012. Si en 2022 le PIB est de 187 milliards de dollars, en 2016, le PIB atteignait son plus haut taux de croissance, avec 4,2%, contre 0,64% en 2018. Toutefois, la valeur du PIB par habitant s’élevait à environ 4.352 dollars en 2018, un chiffre qui restera plutôt stable jusqu’à la fin de 2021.

A noter que l'Algérie devra céder sa 4e place de puissance africaine en termes de PIB à l'Ethiopie, qui devrait passer du rang de 10e puissance économique africaine en 2022 à celui de 4e pays les plus riches d'Afrique, dès 2026. L'Algérie reculerait donc à la 5e place.

Maroc

Le PIB du Maroc est de 138 millions de dollars en 2022. Néanmoins, l'économie marocaine a été fortement affectée par une série de chocs internes (séisme, sécheresses à répétition) et externes (tensions sur les cours mondiaux de matières premières) et enregistre une croissance de 1,2% en 2022 et 2,4% en 2023 et des pressions inflationnistes (8,6% en 2022 et 7,7% en 2023 hors biens administrés). Malgré tout, le Maroc a su faire preuve de résilience en maîtrisant ses équilibres macroéconomiques, sécurisant ainsi son accès aux financements.

A noter que les classements des pays les plus riches peuvent varier en fonction des critères utilisés, tels que le produit intérieur brut (PIB), le revenu par habitant ou d'autres indicateurs économiques. Cette liste générale est basée sur le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat (PPA) pour les années récentes, mais ces classements peuvent évoluer en fonction des données économiques actualisées.