Chine : les images impressionnantes de la vague de froid qui frappe le pays (vidéos)

Une puissante vague de froid s'abat sur la Chine depuis ce mercredi, avec des températures oscillant autour de 0°C. D'impressionnantes images de villes enneigées ont été capturées par diverses chaînes chinoises.

La Chine est toute blanche depuis ce mercredi 20 février. S'il est rare que la neige tombe sur l'Empire du Milieu en raison de son climat sec, cet hiver, les chinois ont droit à un hiver digne de ce nom.

In the midst of heavy snowfall, 1,500 sanitation workers on Tuesday were deployed to clear snow on the streets overnight in Hengshui, China. #blizzard #snowfall #snow #sanitation #snowy #China pic.twitter.com/ZveWdt7o81

Les températures oscillent entre 0°C et -3°C, depuis le début de cette vague de froid.

À certains endroits, dans les provinces du Guizhou, du Hunan, du Jiangxi et de la région du Guangxi, le mercure pourrait baisser de plus de 20 degrés, selon le Centre national de météorologie du pays. Des images du phénomène météorologique d'ampleur font ainsi le tour du monde, alors qu'il n'y avait pas eu de chute de neiges aussi conséquentes depuis longtemps.

Même le Fleuve jaune est impacté par le froid et voit quelques-uns de ses courants supérieurs complètements gelés. De belles images ont encore une fois été prises du deuxième plus long fleuve de Chine.

A cold wave is sweeping across large parts of China recently.





It has slowed down the thawing of frozen sections along the upper and middle reaches of the Yellow River.





You will enjoy super great beauty of nature if you visit the upstream of the famous river in China. pic.twitter.com/6AEUtY031s

— Peter Chow (@peterchow2023) February 21, 2024