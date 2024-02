Italie : un impressionnant gouffre engloutit deux voitures en pleine rue à Naples (vidéo)

Ce mercredi, un immense gouffre s’est formé en plein milieu d’une route de Naples, en Italie, emportant deux voitures et blessant deux personnes.

Une image qui fait froid dans le dos. Ce mercredi 21 février, aux alentours de 5h, deux voitures ont été englouties par un gouffre. Celui-ci s’est créé un plein milieu d’une route, en plein cœur de Naples, en Italie.

Una voragine si è aperta alle 5 di questa mattina in via Morghen.





Viabilità modificata a causa della chiusura di via Morghen all'altezza di via Bonito. Al lavoro ABC, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.





Leggi la notizia sul sito https://t.co/VDo2Adzv2X pic.twitter.com/uzcd6WGvC3

— Comune di Napoli (@ComuneNapoli) February 21, 2024