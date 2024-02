États-Unis : un véhicule Amazon coupé en deux par un train (vidéo)

Une camionnette d'un livreur Amazon a été coupée en deux par un train en novembre 2021. Deux ans plus tard, une vidéo dévoile la violence de la collision.

Les faits se sont déroulés le 10 novembre 2021. Une camionnette Amazon s’était retrouvée coupée en deux sur une voie ferrée.

Au volant du véhicule se trouvait Alexander Evans, un père de 2 enfants, qui livrait des colis pour la célèbre plateforme américaine. Arrivé à un passage à niveau dans le comté de Jefferson, à l’ouest de Milwaukee dans le Wisconsin (États-Unis), il franchissait la voie ferrée lorsqu'un train circulant à près de 130 km/h a percuté son fourgon de plein fouet.

À noter que la configuration de la route à cet endroit fait en sorte que les voitures arrivent parallèlement à la voie ferrée, avant de bifurquer soudainement et de croiser le chemin des rails.

La visibilité des conducteurs vers le chemin de fer est donc réduite et aucune barrière, aucun feu de signalisation et aucun avertisseur sonore ne sont présents à cette intersection. Un nombre de facteurs conséquents pouvant mener à de tragiques incidents.

Si le conducteur a bien survécu, une nouvelle vidéo obtenue par le média américain TMZ révèle la violence du choc. Sur cette dernière, on voit Alexander Evans au volant du camion, attaché à son siège.

TMZ has obtained exclusive new video of the Amazon van that got split in half on a railroad track a few years ago -- and the footage is SHOCKING pic.twitter.com/ik5BEhP7ku

— TMZ (@TMZ) February 21, 2024