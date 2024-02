Allemagne : le cannabis récréatif désormais autorisé

Le parlement allemand a autorisé, ce vendredi 23 février, la légalisation du cannabis récréatif, validant un projet phare du gouvernement d’Olaf Scholz.

C’était l’un des projets phares du gouvernement. Ce vendredi, le parlement allemand a adopté, à 407 voix pour et 226 voix contre, la légalisation du cannabis récréatif. Une mesure qui doit permettre de lutter plus efficacement contre les trafics et le marché noir, selon la majorité au pouvoir.

L’entrée en vigueur de la légalisation est donc prévue pour le 1er avril prochain, et l’Allemagne devient ainsi l’un des pays d’Europe avec la législation la plus libérale en la matière. Malte et le Luxembourg ont également légalisé le cannabis récréatif en 2021 et en 2023.

Techniquement, la nouvelle loi autorisera les consommateurs à acheter du cannabis en quantité limitée à des organisations à but non-lucratif, et il sera également possible de cultiver jusqu'à trois plants pour son propre usage. La possession et la consommation de cette plante connue pour ses effets psychoactifs ou thérapeutiques restent cependant interdites pour les moins de 18 ans.

La population divisée

Il sera désormais autorisé de fumer du cannabis en public, mais pas à proximité des écoles et des crèches, comme l’explique le Spiegel. Il sera également plus simple pour les entreprises de cultiver elles-mêmes du cannabis en Allemagne à des fins médicales.

Ce texte a cependant fait l’objet de nombreuses controverses. Certaines oppositions se sont notamment fait sentir au sein même du parti social-démocrate (SPD) du chancelier Olaf Scholz. De nombreuses associations médicales et le pouvoir judiciaire se sont également opposés à cette légalisation du cannabis.

La population allemande reste elle aussi plutôt divisée sur la question. Selon un sondage YouGov, 42% des Allemands rejettent cette mesure, et 47% sont plutôt favorables ou très favorables à cette légalisation.