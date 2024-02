Guerre en Ukraine : un avion de détection et de surveillance radar russe aurait été abattu par l'armée de l'air ukrainienne

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé vendredi soir avoir abattu un avion russe de détection et de surveillance radar au-dessus de la mer d’Azov, au moment où l’Ukraine entre affaiblie dans sa troisième année de guerre.

La Russie n’a fait aucun commentaire, mais les autorités de la région de Krasnodar, proche de l’Ukraine dans le sud du pays, ont indiqué que les services de secours se rendaient sur les lieux du crash d’un aéronef.

«Grâce à une opération commune du renseignement du ministère de la Défense et de l’armée de l’air ukrainienne, un autre précieux avion russe A-50U a été abattu au-dessus de la mer d’Azov», a annoncé le ministère ukrainien de la Défense.

«nouveau coup sérieux porté au potentiel et aux capacités de Moscou»

«La destruction en vol de l’A-50U est un nouveau coup sérieux porté au potentiel et aux capacités de Moscou», a-t-il ajouté. L’A50 est un appareil équivalent à l’Awacs (Airborne warning and control system) des pays de l'OTAN. Tous deux sont aisément reconnaissables au vaste radar fixé au-dessus de leur fuselage.

Selon les chiffres de la société de renseignement britannique privée Janes, les Russes en possédaient dix de modèle ancien et sept plus modernes (A-50U), récemment rénovés et en service.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient de multiples flashs de lumière vive dans le ciel par nuit noire, puis un vaste incendie dans ce qui semblait être une zone rurale. L’Ukraine avait déjà annoncé en janvier avoir abattu un avion de ce type dans la même zone.