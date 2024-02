Guerre en Ukraine : le soutien de la France ne «faiblira pas», affirme Emmanuel Macron

A l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe, ce samedi 24 février, Emmanuel Macron a rappelé son soutien à l'Ukraine.

Ce samedi 24 février marque l'entrée dans la troisième année de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président français Emmanuel Macron a averti ce vendredi dans la soirée son homologue russe Vladimir Poutine que le soutien de la France auprès de l’Ukraine ne «faiblira pas» et qu'il ne fallait «pas compter» sur une «lassitude des Européens».

«Deux ans de guerre. Frappée et meurtrie, mais toujours debout. L’Ukraine se bat pour elle, pour ses idéaux, pour notre Europe. Notre engagement à ses côtés ne faiblira pas», a écrit Emmanuel Macron, dans un message posté par l'Elysée sur le réseau social X.

Deux ans de guerre en Ukraine.





Deux ans que la France est avec ses partenaires aux côtés de l'Ukraine, pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et son indépendance.





Pour notre Europe.





«La Russie du Président Vladimir Poutine ne doit pas compter sur une quelconque lassitude des Européens» prévient également la présidence française dans le communiqué.

«L’issue de cette guerre sera décisive pour les intérêts, les valeurs et la sécurité européenne. La France est et restera aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien», ajoute encore le communiqué de l'Elysée.

Dès ce lundi, le Président de la République réunira à Paris des chefs d’État et de gouvernement ou leurs représentants à l’occasion d’une conférence de soutien à l’Ukraine.

«Cette réunion de travail permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer encore la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine», précise le communiqué de l'Elysée.

Vendredi dernier à Paris, un accord bilatéral de sécurité a été signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky pour inscrire le soutien de la France dans la durée.