Biélorussie : le président Alexandre Loukachenko annonce se représenter en 2025

A la tête du pays depuis 1994, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko a annoncé ce dimanche 25 février, lors de législatives qualifiées de simulacre d’élections par l’opposition, qu’il se représenterait comme candidat lors du prochain scrutin présidentiel en 2025.

Un chef de l’État en quête d’un énième nouveau mandat. Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a annoncé dimanche sa volonté de se représenter à ce poste lors de la prochaine élection présidentielle organisée en 2025.

«Dites-leur à tous que je vais me présenter» en 2025, a assuré Alexandre Loukachenko ce dimanche dans un extrait vidéo relayé sur la chaîne Telegram gérée par son équipe. Cette annonce a été faite lors de législatives qualifiées de simulacre d'élections par une opposition en exil qui a appelé au boycott du scrutin.

Après sa réélection décriée en 2020, le dirigeant bélarusse a violemment réprimé les opposants politiques en jetant des centaines de gens en prison et en forçant des milliers d’autres à l'exil. Il a d’ailleurs souligné que les autorités avaient tiré les leçons de 2020 et assuré qu'il n'y aurait «pas de rébellions» dimanche.

L'ONG Viasna, dont le fondateur et prix Nobel de la paix 2022 Ales Bialiatski purge une peine de dix ans de prison, a recensé un total de 1.419 prisonniers politiques dans le pays.

La cheffe de l'opposition en exil, Svetlana Tsikhanouskaya, dont le mari est en prison, a qualifié le scrutin de dimanche de simulacre d'élections. «Soyons clairs, la tentative du régime d'utiliser ces élections factices pour se légitimer est vouée à l'échec», a estimé cette dernière.

Heartfelt thanks to all our friends & allies who heeded our call today to denounce the regime's sham elections. This circus will not transform a dictator into a democrat. Instead it has shown us the world's unity in support of free #Belarus. Thank you for standing with us! pic.twitter.com/EjXjgMpuk2

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 25, 2024