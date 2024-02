Deux avions de ligne ont manqué de se percuter en plein vol au-dessus du Golfe d'Aden

Samedi, deux avions de ligne ont frôlé la catastrophe en évitant de justesse de se percuter en plein vol, au-dessus du golfe d’Aden, à cause d’une erreur du contrôle aérien somalien.

Cela aurait pu être l’une des pires catastrophes aériennes de l’histoire. Ce samedi 24 février, un Airbus A350-900 de la compagnie Ethiopian Airlines a bien failli percuter un Boeing 787 de la Qatar Airways, en plein vol.

Les centaines de passagers sont donc passé à côté d’une mort certaine due à une erreur de la part du contrôle aérien somalien. Une enquête lancée par l’Aviation civile somalienne a expliqué que «le vol de Qatar Airways a été informé à tort par les contrôleurs à Mogadiscio de grimper à 40.000 pieds» alors qu’il volait à 38.000 pieds.

Somalian CAA are investigating a near collision between an Ethiopian A350 and a Qatar Airways 787 while flying over the Gulf of Aden near Somalia, after ATC wrongly told one aircraft to climb to 40,000 feet. pic.twitter.com/H8U1nXlVNB

