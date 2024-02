Pakistan : accusée à tort de blasphème, une femme échappe à un lynchage

À Lahore, une ville du nord-est du Pakistan, une femme a évité un lynchage public grâce à une policière. La victime était accusée, à tort, de blasphème.

Un acte de bravoure pour éviter le pire. Une policière pakistanaise a aidé une femme à échapper à un violent lynchage. Cette dernière était accusée de blasphème en raison de sa tenue vestimentaire.

Les faits se sont déroulés au cours du week-end dernier. La victime a été prise à partie par une foule pendant qu’elle faisait ses courses à cause de sa tenue vestimentaire.

“Violent misunderstanding over Arabic #calligraphy dress narrowly averted in #Lahore as ASP Shehrbano Naqvi intervenes, saving woman’s life. Dress bearing innocuous message ‘Halwa’ misconstrued as Quranic verses by enraged mob, highlighting need for education and tolerance. ” pic.twitter.com/isV54GEUTZ

— Haشeem (@hash_eem22) February 25, 2024