Tout savoir sur le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en visite d'Etat en France ce mardi

Ce mardi 27 février, Emmanuel Macron reçoit l’émir du Qatar, le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani afin d’approfondir les relations entre les deux pays. Le chef d’Etat est connu, notamment pour son engagement dans le sport français.

«Se féliciter de la qualité de la concertation franco-qatarienne sur tous les sujets régionaux et internationaux». C’est dans cette optique qu’Emmanuel Macron reçoit à l’Élysée ce mardi l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani.

Par cet entretien, le président de la République entend «approfondir la relation bilatérale, en cohérence avec les visions 2030 de la France et du Qatar, dans le domaine économique et des investissements, dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais également sur le plan des relations culturelles et de coopération en matière de développement».

Un passionné de sport

L’émir du Qatar depuis juin 2013, le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani est bien connu des Français. Après des études militaires au Royaume-Uni, celui-ci s’est engagé dans les forces armées du Qatar, pour y terminer ses études et obtenir une expérience sur le terrain.

En tant qu’héritier au trône, le natif de Doha a occupé le poste de commandant adjoint des forces armées du Qatar.

Tamim ben Hamad Al-Thani est cependant plus connu pour son implication dans le sport français. Le 6 mars 2012, il est devenu l’unique actionnaire du Paris Saint-Germain, faisant basculer le club de la capitale dans une nouvelle ère, que ce soit financièrement, comme sportivement.

Une stratégie d’investissement qui avait également pour objectif de pousser et médiatiser la candidature, puis l’organisation de la Coupe du Monde de football de 2022 au Qatar. Au-delà d’être le cerveau de cette stratégie de «soft power», il a aussi été le président d’Al-Sadd, club de foot de la famille royale, avant de prendre la tête du comité olympique qatarien et d’organiser les Jeux asiatiques en 2006, à Doha.

Le 6e souverain le plus riche du monde

A 43 ans, le père de 13 enfants, de trois femmes différentes, serait le 6e souverain le plus riche du monde selon le magazine Forbes. Dans un classement publié en 2021, sa fortune était estimée à 2,5 milliards d’euros.

Après des tensions avec les autres pays du Golfe, en raison d'accusations de soutiens à des organisations islamistes, le Qatar est parvenu, par le biais de l’émir, à se placer au centre de la diplomatie mondiale, notamment en ce qui concerne la situation à Gaza. En effet, Doha est devenu un lieu central des négociations en ce qui concerne les échanges d’otages israéliens, et même l’hypothèse d’une trêve.

Un rôle qui a valu à Tamim ben Hamad Al-Thani des «remerciements particuliers» du président américain Joe Biden, le 26 novembre dernier.