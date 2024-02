Fraction Armée rouge : après 30 ans de cavale, une femme membre de l’organisation terroriste allemande arrêtée

Daniela Klette a été arrêtée à Berlin lundi 26 février. Âgée de 65 ans, la femme l’une des membres présumés de l’ex-organisation terroriste Fraction Armée Rouge (RAF), qui avait causé plusieurs attentats dans le pays entre 1971 et 1991.

Fin de cavale pour Daniela Klette. La militante terroriste allemande de 65 ans a été arrêtée lundi 26 février en Allemagne. La sexagénaire appartenait présumément à l'ex-organisation violente d'extrême gauche Fraction Armée rouge (RAF), responsable de plusieurs attentats dans le pays de 1971 à 1991.

C’est dans un appartement du quartier de Kreuzberg, dans le centre de la capitale, que Daniela Klette a été arrêtée, sans opposer aucune résistance, a indiqué Koray Freudenberg, procureur de la République de Verden. Des munitions ont été retrouvées sur place.

Selon les informations du Spiegel, ce sont ses empreintes digitales laissées sur un passeport italien qui auraient permis de la confondre. Le trio aurait essentiellement tenté de financer leur vie dans la clandestinité grâce à des braquages, certains réussis, d'autres non.

Daniela Klette et ses complices présumés Ernst-Volker Staub et Burkhard Garweg, sont recherchés depuis les années 1990 pour avoir supposément participé à la RAF, un groupe d’extrême gauche prônant la lutte armée, qui a tué une trentaine de personnes.

Ils appartiennent à la «troisième génération» de l'organisation, soit les successeurs des créateurs du groupe arrêtés pour la plupart dans les années 1970, a expliqué Koray Freudenberg, procureur de la République de Verden.

Les trois mis en cause font l'objet d'une enquête du parquet de Verden (Basse-Saxe), pour tentative de meurtre et divers vols qualifiés et tentatives de vols, entre 1999 et 2016. Le premier, pour lequel ils sont incriminés et qui leur avait rapporté environ 500.000 euros, remonte à 1999.