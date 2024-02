Tabac : voici les 10 pays où le prix du paquet de cigarettes est le plus cher

Ce vendredi, le prix des paquets de cigarettes va connaître une nouvelle hausse de 30 centimes à 1 euro en moyenne. La France fait partie des pays où le tarif est le plus cher, mais est encore loin d'être à la première place du classement.

La France n'est pas une alliée du tabagisme, c'est une certitude. En une vingtaine d'années, le prix des paquets de cigarettes a plus que doublé sur le territoire et cette hausse n'est pas prête de s'arrêter. Toutefois, à l'échelle internationale, les fumeurs français ne sont pas les plus mal lotis, puisque les prix peuvent atteindre des sommets, selon l'indicateur Numbeo.

Suisse : 9,44 euros

C'est le seul pays de ce classement où le prix n'atteint pas la barre symbolique des 10 euros. En Suisse, un quart de la population âgée de plus de 15 ans est fumeuse, une situation similaire à celle de la France.

Finlande : 10 euros

Le pays nordique est l'un des plus virulents en matière de lutte contre le tabagisme. En 2021, à peine 9,9% de la population se disait fumeuse quotidiennement, en raison de mesures drastiques du gouvernement, comme le goût unique tabac pour les cigarettes électroniques.

Singapour : 10,98 euros

Le petit pays asiatique de près de 5,5 millions a mis en place plusieurs restrictions dans le pays, comme l'interdiction de fumer avant l'âge de 21 ans ou dans les parcs et jardins publics. Les taxes sont également élevées, faisant grimper le prix aux alentours de 11 euros.

France : 11 euros

La France fait partie des pays avec le plus de fumeurs au niveau européen, avec 24,5% de fumeurs quotidiens. Mais le gouvernement a annoncé, en novembre dernier, un nouveau plan de lutte contre le tabagisme, avec un prix du paquet qui a grimpé à 11 euros, et qui augmentera encore ce vendredi 1er mars. L'objectif est de mettre le paquet de cigarettes à 13 euros d'ici à 2027.

Canada : 12,87 euros

Le Canada a introduit, depuis le 1er août 2023, un nouveau type de prévention contre le tabagisme. En effet, en plus du paquet, le traditionnel message d'avertissement est inscrit sur le filtre lui-même, en anglais et en français.

So Canada had passed a law to put warnings directly onto cigarettes.





But now these cigarette designs look like they're by designer fashion brands.





Canada accidentally made smoking more chic pic.twitter.com/QtUAd3aL61 — Steggy (Jeff Stegner) (@Steggy) February 25, 2024

Norvège : 13,12 euros

La Norvège est pionnière dans la lutte anti-tabac. Dès 2004, elle a interdit la consommation dans les lieux publics et le prix a été très vite élevé (11 euros en 2018). Depuis, le prix a suivi quelques évolutions en raison des taxes et de l'inflation. De même, les Norvégiens sont devenus adeptes de snus (12% de la population en 2018), un tabac à sucer, à la place de la traditionnelle cigarette (11%).

Royaume-Uni : 15,20 euros

En octobre 2023, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé son intention de voir naître une «génération sans tabac», en élevant l'âge légal pour avoir le droit de fumer. Actuellement fixé à 18 ans, il pourrait être rehaussé chaque année, dans le but de ne pas inciter les mineurs à commencer tôt. Ces mesures s'accompagnent de fortes taxes, amenant les paquets à coûter plus de 15 euros en moyenne.

Irlande : 15,50 euros

L'Irlande est considéré comme étant le pays d'Europe le plus restrictif sur la consommation de tabac. Le ministère irlandais de la Santé a d'ailleurs dévoilé un objectif ambitieux : moins de 5% de fumeurs dans la population d'ici à 2030. Pour ce faire, plusieurs règles restrictives ont été mises en place et en particulier un prix prohibitif : 15,50 euros, le paquet le plus cher d'Europe.

Nouvelle-Zélande : 21,46 euros

La Nouvelle-Zélande a failli ratifier une loi qui aurait interdit la vente de cigarettes à toute personne née après 2008 dans le pays, pour une «interdiction générationnelle de fumer». Mais le gouvernement a finalement renoncé à cette loi, craignant le développement du marché noir. Pour le reste, le prix du tabac est extrêmement élevé, à plus de 21 euros.

Australie : 25,97 euros

C'est un prix qui peut paraître extrême. L'Australie est le seul pays du monde où le prix du paquet de cigarettes dépasse les 25 euros. Et ce sera même 30 euros dans quelques années, après des mesures extrêmes menées par le gouvernement, dont une hausse des taxes de 5% par an pendant les trois prochaines années.