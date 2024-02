Tsar Bomba : tout savoir sur la plus grosse bombe nucléaire de l'Histoire testée par la Russie

Alors que le conflit en Ukraine a commencé il y a deux ans, le 20 février 2022, le spectre de la bombe nucléaire a fait son retour, plus de 60 ans après l'essai de Tsar Bomba. Une bombe qui rappelle quelle puissance est la Russie.

La bombe la plus puissante de l'Histoire. Le 30 octobre 1961, l'Union soviétique testait la plus puissante de ses bombes, la Tsar Bomba, en plein contexte de Guerre froide.

Une bombe utilisée qu'à une seule reprise et dont le nom est revenu au cœur de l'actualité alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont atteint de nouveaux sommets au cours de ces dernières années.

3.000 fois plus puissante que Little Boy

Composée de trois étage, pour une taille de 8 mètres de long et un diamètre de 2 mètres, la Tsar Bomba possédait également une masse de 27 tonnes.

Testée dans l'archipel de Nouvelle-Zemble, cette bombe nucléaire fonctionnait à l'hydrogène et possédait une puissance phénoménale : près de 57 mégatonnes.

À titre de comparaison, sa puissance est 3.000 fois plus élevée que la bombe américaine Little Boy, lâchée sur Hiroshima (Japon) en août 1945.

Selon Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS à cette époque, la puisssance de la Tsar Bomba a été limitée afin «de ne pas briser tous les miroirs de Moscou».

Initialement prévue à 100 mégatonnes, la bombe nucléaire soviétique a détruit des maisons en bois sur des centaines de kilomètres du point d'impact, tandis que les vagues de chaleur engendrées par la bombe ont été ressenties à 300 kilomètres.

D'après le New York Times, qui cite des documents secrets de juillet 1963, les Etats-Unis auraient été dans la capacité de construire une bombe aussi, voire plus puissante que la Tsar Bomba. Mais la stratégie du pays a changé pendant cette période, se concentrant principalement sur des bombes plus petites et utilisables dans toutes les conditions.