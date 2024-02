États-Unis : les images impressionnantes de l’incendie géant qui ravage le Texas

Depuis ce mardi 27 février, les feux font rage dans le nord du Texas, aux États-Unis. Un mort a été recensé dans l’un des plus grands incendies de l’histoire de l’État américain.

Un feu dévastateur se déplace à la vitesse de deux terrains de football par seconde à Smokehouse Creek, dans le nord du Texas, selon le météorologue de CNN Chad Myers. Plus de 344.000 hectares ont été brûlés en trois jours dans cette région américaine connue pour ses prairies. L’énorme brasier s’est propagé à l’aide de vents violents et de températures anormalement chaudes pour la saison.

Dans la ville de Stinnett, au moins 20 bâtiments ont été détruits par les flammes, provoquant la mort d’une femme de 83 ans, a déploré un responsable du comté de Hutchinson aux médias locaux, mercredi 28 février.

The Smokehouse Creek fire continues to rage in the Texas Panhandle. The fire has been updated to 850,000 acres and is at 3% containment. #TXwx pic.twitter.com/FQCEZr7HMV

— WeatherNation (@WeatherNation) February 29, 2024