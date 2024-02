Royaume-Uni : le prince William condamne la «montée de l’antisémitisme» lors d'une visite dans une synagogue

En visite dans la synagogue de Western Marble Arch à Londres ce jeudi 29 février, le prince William a condamné la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

L’héritier du trône a apporté son soutien à la communauté juive. Ce jeudi 29 février, le prince William a effectué une visite dans la synagogue de Western Marble Arch, à Londres. Le but de ce déplacement est en effet de rencontrer des étudiants juifs du Royaume-Uni.

Alors que ces derniers ont décrit «un climat de peur» sur certains campus britanniques depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, le prince de Galles a tenté de les rassurer face à «la montée de l’antisémitisme» qu’il «condamne».

«Kate (Middleton : ndlr) et moi sommes préoccupés de la montée de l’antisémitisme que vous évoquez ce matin, et je suis désolé que vous ayez à vivre cela», a souligné le prince William.

Durant sa visite, l’héritier du trône a aussi rencontré une survivante de l’Holocauste, Renee Salt, âgée aujourd’hui de 94 ans. Et cette dernière a exprimé son inquiétude face à «certains jeunes ne croient pas que cela ait vraiment eu lieu». Ce à quoi le prince William a répondu : «Je suis ici aujourd’hui pour vous rassurer sur le fait que les gens s’en soucient».

Des actes antisémites en augmentation

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, les actes antisémites ont bondi en France, mais également au Royaume-Uni. Selon la Community Security Trust (CST), une organisation ayant pour mission de protéger la communauté juive en Grande-Bretagne, plus de 4.000 incidents antisémites ont été enregistrés en 2023.

«Il s'agit du total annuel le plus élevé jamais signalé au CST, en augmentation de 147% par rapport aux 1.662 incidents antisémites enregistrés en 2022, et de 81% de plus que le précédent record annuel de 2.261 incidents, signalé en 2021», peut-on lire dans le rapport publié le 15 février dernier.

«Le total record d'incidents de haine antijuive en 2023 est le résultat du volume inégalé d'antisémitisme perpétré à la suite de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. Sur les 4.103 cas de haine anti-juive signalés, 2.699 (66%) se sont produits le 7 octobre ou après», ajoute-on.