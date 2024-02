Voici les 5 pays qui envoient le plus d’aide militaire à l’Ukraine

Lundi 26 février, Emmanuel Macron affirmait que l’envoi de troupes occidentales en Ukraine ne devait pas «être exclu» à l’avenir. Des propos qui ont divisé les soutiens de Kiev, parmi lesquels les 5 pays qui envoient le plus d'aide militaire.

Lors d’une réunion des alliés de l’Ukraine organisée à Paris lundi 26 février, le chef de l’État assurait que «la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe». Mardi 28 février, l’Institut d’économie mondial de Kiel publiait un suivi des 31 pays qui ont accordé une aide militaire à Kiev depuis 2022. Quels sont les 5 pays qui fournissent le plus d’armes, de matériel, d’équipements et d’aides financières destinées à des fins militaires à l’Ukraine ?

Les États-Unis

Le gouvernement américain est de loin le pays qui fournit le plus gros appui militaire à l’Ukraine, avec 42,2 milliards d’euros d’armes et d’équipements promis entre le 24 janvier 2022 et le 15 janvier 2024. Cependant, mardi 27 février, au lendemain de la conférence de presse d’Emmanuel Macron à l’Élysée, les États-Unis écartaient toute idée d’envoyer des troupes militaires à Kiev.

Selon Adrienne Watson, porte-parole adjointe du Conseil de sécurité nationale, Joe Biden a estimé que «le chemin de la victoire» pour l’Ukraine passerait par une aide militaire de 60 milliards de dollars, pour l’instant bloquée à la Chambre des représentants.

L’Allemagne

L’Allemagne se tient fermement aux côtés de la population ukrainienne et lui apporte un large soutien. Entre janvier 2022 et janvier 2024, le pays a octroyé 17,7 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine, fournissant des équipements et des armes issus directement des réserves de la Bundeswehr, ou livrés par l’industrie financée sur le budget de l’Allemagne.

Après la prise de parole d’Emmanuel Macron lundi 26 février dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz assurait à l’agence de presse DPA qu’il souhaitait à tout prix éviter que l’Allemagne se retrouve «d’une certaine manière impliquée dans la guerre» entre l’Ukraine et la Russie, de manière plus directe. Le pays a notamment rejeté la demande de Kiev de lui livrer des missiles de longue portée Taurus.

Le Royaume-Uni

En deux ans, le Royaume-Uni a fourni 9,1 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine. Vendredi 12 janvier dernier, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, était en visite surprise à Kiev, pour signer un accord de sécurité d’une durée de dix ans avec Volodymyr Zelensky. Par le biais de cet accord, Rishi Sunak a assuré la fourniture de missiles longue portée, une défense aérienne, des munitions d’artillerie et des instruments de sécurité maritime à l’Ukraine.

En réaction aux propos d'Emmanuel Macron, Downing Street a assuré mardi 27 février que le Royaume-Uni ne prévoyait pas de «déploiement à grande échelle» de troupes en Ukraine, en plus du «petit nombre» de personnes déjà sur place pour «soutenir les forces armées ukrainiennes, notamment en termes de formation médicale».

le Danemark

Le Danemark, au pied du podium, a contribué à une aide de 8,4 milliards d’euros d’aide militaire à Kiev entre janvier 2022 et janvier 2024. Jeudi 22 février, lors d’une conférence de presse à sa résidence de Marienborg, la Première ministre danoise, Mette Frederisen, annonçait que le dernier paquet d’aide du pays comportait 15.000 obus, des équipements pour la défense aérienne, côtière, le déminage, des drones, des radars et du matériel de communication.

Les institutions de l’Union européenne

Entre 2022 et 2024, l’Union européenne a mobilisé 5,6 milliards d’euros, au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) pour soutenir les forces armées ukrainiennes. Ces mesures ont financé la livraison d’équipements et de fournitures militaires létaux et non létaux, comme des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours, du carburant, des munitions et des missiles.